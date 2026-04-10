Soria inicia este domingo Senderos del Duero 2026 (horarios y todas las rutas, una dedicada a Bécquer y el eclipse)

Participantes en una ruta de Senderos del Duero en una imagen de archivo.HDS

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria ha puesto en marcha una nueva edición de Senderos del Duero, una iniciativa que invita a redescubrir la riqueza natural, histórica y cultural que rodea el cauce del río Duero a su paso por la capital. Bajo el lema Recorre y cuida nuestro patrimonio natural, el ciclo arranca este mismo domingo, 12 de abril, con una propuesta que aúna el misticismo becqueriano y la expectación ante el próximo eclipse solar total. La iniciativa, con la colaboración de Valoriza, está dirigida a sorianos y visitantes y llega este año a su décimo-quinta edición

El programa de 2026 consta de cinco rutas guiadas diseñadas para diferentes públicos, con el fin de fomentar un ocio sostenible y el respeto por el medio ambiente protegido. Las rutas se llevarán a cabo con arreglo al siguiente calendario:

Domingo 12 de abril

Ruta 1. El último rayo de Luna: Bécquer y el eclipse total

Esta edición de Senderos del Duero se estrena con un viaje entre la leyenda y el cosmos. Este recorrido por las márgenes del Duero sigue los pasos de Gustavo Adolfo Bécquer para descubrir el misterio del eclipse total que marcó su adiós en 1870, y que volverá a abrazar Soria este próximo agosto de 2026. Es una ruta de dificultad baja, con salida a las 10 horas desde el Fielato.

Domingo 10 de mayo

Ruta 2. Valonsadero: De fuente en fuente

Este itinerario explora las cañadas y vegas del Monte Valonsadero, donde el agua emana de forma natural en numerosas fuentes. Un recorrido para conectar con la historia, naturaleza y respeto por este rincón favorito de Soria, tal y como lo describe la organización. Incluye desplazamiento en autobús.

Sábado 11 de julio

Ruta 3. Nocturna. Cuando el Sol se pone, Valonsadero despierta

Una experiencia mágica para toda la familia en este monte cercano a la capital. Al caer la noche, los participantes podrán descubrir los sonidos de la fauna en Valonsadero, los secretos de los robles centenarios y disfrutar de uno de los cielos más limpios de Europa. Es obligatorio llevar linterna o frontal.

Domingo 6 de septiembre

Ruta 4. El Camino del Duero. Etapa 9 Desde Garray hasta Soria

Esta ruta sigue la senda del Duero (GR-14) tras las huellas de Numancia. Es un recorrido para descubrir los secretos del río y el paisaje que forjó a los numantinos, y los ecosistemas que hoy dan vida a Soria. Incluye desplazamiento en autobús.

Domingo 15 de noviembre

Ruta 5. Reserva Micológica del Amogable

Para cerrar el ciclo en plena temporada otoñal, se propone una visita a la Reserva Micológica para observar la diversidad de especies de hongos. Se trata de una oportunidad para aprender las claves necesarias para su correcta identificación y recolección sostenible. Incluye desplazamiento en autobús.

Inscripciones y recomendaciones

Las plazas para participar en los Senderos del Duero 2026 son limitadas. Los interesados pueden recabar más información en la web municipal entradas.soria.es. Los precios son populares: 2 euros para las rutas 1 y 3, y 5 euros para las rutas 2, 4 y 5 (que incluyen transporte). Además, existe la posibilidad de adquirir un abono para todas las rutas por 15 euros.

La organización recuerda la importancia de seguir las recomendaciones para preservar el espacio protegido. De este modo, insiste en que no hay que dejar basura y utilizar los caminos señalizados, así como respetar la flora y fauna. Del mismo modo, recuerda la conveniencia de llevar ropa y calzado cómodo y adecuado para el senderismo, así como agua y algo de comida.