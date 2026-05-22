Soria seguirá sin tren a Madrid al menos hasta el 15 de agosto

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La ampliación de las obras de mejora en la infraestructura ferroviaria que conecta Madrid Chamartín, Guadalajara y Soria ha provocado, tal y como ha informado Renfe en X "que el plan alternativo de transporte de viajeros por carretera continúe hasta el 15 de agosto".

De esta forma, las previsiones de poder contar con el servicio ferroviario entre Soria y Madrid a primeros de este verano, tal y como avanzó Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) hace escaso mes y medio, desaparecen.

Este plan alternativo comenzó el pasado 1 de abril de 2025 para garantizar la movilidad entre Soria y Madrid por las obras que está llevado a cabo Adif en la infraestructura. Tal y como recoge Renfe en su web, "este corte afecta a los servicios de Media Distancia de Renfe entre Soria y Madrid, que no pueden realizarse en tren al estar cerrada la vía entre Guadalajara y Torralba. Para garantizar el transporte de viajeros durante las obras, Renfe presta íntegramente el servicio por carretera entre las estaciones de El Cañuelo, en Soria, y de Chamartín, en Madrid".

Este servicio alternativo, que ha ido prorrogando sus fechas previstas tras diferentes contratiempos, vuelve a prolongarse a pesar de que Adif, el pasado mes de marzo, avanzó que la vuelta del único tren de Soria podría ser en torno al mes de julio. Una vez más, esta fecha desaparece para retrasarse, al menos, hasta el próximo 15 de agosto.