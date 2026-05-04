Antón pide más celeridad en la vuelta del servicio ferroviario a Soria y pide a la Junta apoyo para la tercera frecuencia a Madrid

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El nuevo alcalde de Soria, Javier Antón, mantiene un encuentro institucional con el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, con el objetivo principal de abordar la situación de los proyectos que el Estado está desarrollando en la capital. Una cita de continuidad con la labor que el propio Antón ha venido desarrollando estos años como senador. Tras el encuentro el alcalde desveló que una de las principales peticiones está vinculada al regreso del servicio ferroviario, previsto para este verano tras un retraso de prácticamente 6 meses. Asimismo, se buscan alternativas urbanísticas para el terreno municipal que deberá acoger el polideportivo del Centro de Asilo y Protección Internacional (CAPI) de Los Royales.

"Llevamos prácticamente 8 años llamándonos todos los días", explicó Antón sobre el vínculo laboral con Latorre apuntando a dar continuidad a la "línea de trabajo" seguida durante este periodo de cara a solventar los "pequeños problemas que puedan surgir en la ejecución" de cuestiones como el CPD, el CAPI, el Centro de Fotografía y la próxima ejecución de Numant-IA. En este sentido se abordaron cuestiones como la cesión del Palacio de Alcántara al Museo de la Fotografía "con reuniones constantes para que sea una realidad" o la cesión a la ciudad de la antigua cárcel "que esperamos poder tener terminada antes de que llegue el verano". Antón volvió a reiterar las "puertas abiertas" del Ayuntamiento a proyectos que supongan inversión o puestos de trabajo.

Un clima positivo aunque con espacio para reivindicaciones. Antón agradece el esfuerzo del Gobierno con la ciudad, pero también reconoció que "nos gustaría, por ejemplo, que las obras que afectan a nuestro servicio ferroviario no hubieran tenido los problemas que han tenido y los retrasos que, de forma indirecta, nos perjudican". El alcalde recordó que tras la obra de modernización se elevó el número de usuarios y que "nos hubiera gustado que no hubiéramos tenido ese problema". Ahí también se busca poder avanzar "en un tercer servicio conveniado entre Renfe y la Junta". "Las reivindicaciones también están ahí, aunque a veces no se hagan publicas y estamos exigiendo prácticamente todas las semanas que esto avance", subrayó.

Antón confía en que se cumplan los últimos plazos dados, esto es, la vuelta en julio del tren, para que "este veranos pidamos recuperar ese servicio" y a la vez apostó porque "haya un Gobierno en Castilla y León que sea sensible con los usuarios del tren de Soria, y al igual que hay ayuda para los Avant del resto de la Comunidad aporten dinero para tener un servicio más y directo a Madrid". El alcalde insistió en que en esta ocasión el retraso está motivado por las dificultades surgidas en el desarrollo de las obras y ahora queda pendiente completar esa tarea y la formación de los maquinistas. "Estamos pidiendo a Renfe que esa formación se agilice al máximo y por otro lado a Adif, prácticamente todas las semanas, llamamos para ver cómo van las obras", remarca.

Una de las cuestiones pendientes es la construcción de un polideportivo vinculado al CAPI que uso para los usuarios del centro y los vecinos de la ciudad. Antón recordó que ya se ha puesto sobre la mesa los problemas con la parcela ofrecida al Ministerio y "estamos buscando alternativas". "El terreno está afectado por las obras del CPD y también por una línea eléctrica que habría que modificar", explicó añadiendo que "la clave es buscar una ubicación donde se pueda prestar ese doble servicio". A pesar de las dificultades, Antón insistió en que la "disposición" del Ministerio "siempre nos han trasladado que es positiva". "Me consta que los servicios técnicos están buscando una solución", recalcó.

También está pendiente la puesta en marcha de las obras de Numant-IA el centro del Ministerio de Defensa en Valcorba. Antón recordó que ya se realizaron trabajos previos, incluso se perimetró la parcela. "Por las reuniones que hemos tenido con ellos sabemos que son escrupulosos con los plazos y estoy convencido de que van a cumplir lo que avanzaron en la presentación porque es un proyecto muy importante, para la ciudad, para dar un impulso a Valcorba, y para el propio Ministerio para reforzar la seguridad del país con la Inteligencia Artificial".