El pequeño pueblo de Soria donde aparecieron algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial

Medinaceli, en Soria, fue el inesperado escenario donde Beckham, Ronaldinho y otras leyendas del fútbol grabaron el icónico anuncio medieval de Pepsi.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El turismo rural español guarda secretos capaces de sorprender incluso a quienes creen conocer bien el mapa de nuestro país. Uno de ellos está en Soria, en un pequeño pueblo medieval de apenas 680 habitantes donde, durante unos días, se concentraron algunas de las mayores estrellas del fútbol internacional. Sí, allí estuvieron David Beckham, Ronaldinho, Raúl, Francesco Totti o Roberto Carlos. No para jugar un partido histórico, sino para grabar uno de los anuncios más ambiciosos de Pepsi. El escenario elegido fue Medinaceli, una joya patrimonial soriana cuya Plaza Mayor se transformó en una auténtica batalla medieval.

Medinaceli y el anuncio de Pepsi que reunió a Beckham y Ronaldinho

Muchos viajeros llegan a Medinaceli atraídos por su patrimonio histórico y su famoso arco romano, pero pocos saben que este municipio fue, en 2003, el plató de uno de los anuncios más espectaculares del fútbol mundial.

Según recuerda la cuenta especializada en turismo local Soria Tours, «la Plaza Mayor de Medinaceli se transformó en un campo de batalla para grabar uno de los anuncios más potentes de Pepsi, lleno de espadas, armaduras y… ¡latas de refresco!». La campaña, conocida popularmente como 'Batalla Medieval' o 'Foot Battle', mostraba a las estrellas del fútbol vestidas como caballeros defendiendo un preciado tesoro: latas de Pepsi frente a un ejército enemigo.

El spot reunió a futbolistas de talla internacional como Beckham, Ronaldinho, Raúl, Roberto Carlos, Francesco Totti, Ricardo Quaresma o Fernando Torres. Una mezcla de talento global y narrativa épica que convirtió aquel anuncio en una de las campañas publicitarias deportivas más recordadas de principios de los 2000.

Su arquitectura medieval, su Plaza Mayor y el aire histórico de la localidad ofrecían el escenario perfecto para recrear aquella batalla cinematográfica. El resultado fue una producción visualmente poderosa que muchos espectadores recuerdan todavía hoy sin saber realmente dónde se rodó.

Medinaceli, el pueblo de Soria donde el fútbol mundial dejó huella

La anécdota futbolística es solo una parte del atractivo de Medinaceli. El municipio soriano, integrado desde 2013 en la asociación de los pueblos más bellos del país, destaca por un patrimonio histórico singular.

Tal y como explica la creadora de contenido rural Estrella Sobrino en el programa Radio Global Coach & PNL, Medinaceli es «un pueblo donde Beckham grabó un anuncio de Pepsi», pero también un lugar cargado de historia donde «el rey Felipe paró a comer cuando venía de Zaragoza para sorpresa de sus habitantes».

Su emblema más conocido es el arco romano, declarado Monumento Nacional en 1925 y considerado único en España por su triple arcada. A ello se suman enclaves como la Colegiata, el Palacio Ducal, la Puerta Árabe, el convento de Santa Isabel o el antiguo nevero medieval, una construcción destinada a conservar nieve durante meses para mantener alimentos frescos, algo así como un frigorífico siglos antes de que existiera la electricidad.

El propio relato de Sobrino recuerda además que el castillo de Medinaceli alberga hoy el cementerio local, uno de esos detalles inesperados que convierten una escapada rural en algo mucho más memorable.

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Medinaceli y la curiosidad que todavía recuerdan sus vecinos

Quizá lo más llamativo es que el rodaje sigue vivo en la memoria de quienes estuvieron allí. En redes sociales, algunos vecinos y habitantes de pueblos cercanos recuerdan perfectamente aquellos días de grabación. Una usuaria resumía la experiencia con una frase tan sencilla como reveladora: «Yo lo vi rodar, menuda la que se montó». Otro comentario aportaba aún más contexto: «Yo y más gente de Beltejar, Medinaceli, etc. trabajamos en ese anuncio tan chulo varios días de aquel verano. Bonito recuerdo».

Ese vínculo emocional con el rodaje ha hecho que muchos visitantes reclamen incluso más referencias visibles en el pueblo sobre aquel momento histórico para la localidad. No deja de resultar curioso que un rincón tan pequeño de Castilla y León sirviera como escenario para una producción protagonizada por algunos de los futbolistas más famosos del planeta.

Porque Medinaceli no es solo uno de los pueblos más bonitos de Soria. También es ese lugar improbable donde, durante unos días, el fútbol mundial cambió las botas por armaduras y convirtió una plaza medieval española en un escenario digno de Hollywood.