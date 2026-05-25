El pueblo de Soria que divide San Juan entre fuego, misterio y tres jóvenes vestidas de blanco

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Hoy nos vamos a ir a San Pedro Manrique, porque es necesario ir calentando motores ante lo que se viene. Y es que este municipio soriano guarda una de esas celebraciones que no necesita de titulares exagerados para llamar la atención: el Paso del Fuego en la noche del 23 de junio y la fiesta de las Móndidas, con sus ritos, vestimenta y simbolismo.

El rito del fuego en la noche de San Juan

El Paso del Fuego tiene lugar la noche de San Juan. Según explica el Ayuntamiento, este rito consiste en pasar sobre ascuas encendidas, solo o, si se prefiere, llevando una carga encima. El recinto se encuentra en lo alto del pueblo, junto a la iglesia de la Virgen de la Peña, y está preparado para recibir a los numerosos visitantes que se acercan cada 23 de junio, a las doce de la noche.

La escena tiene una fuerza icónica brutal: madera de roble, fuego preparado desde horas antes y vecinos que se atreven a cruzar unos tres metros de brasas con los pies completamente descubiertos. El Ayuntamiento incluso apunta las directrices sobre cómo acometer la ruta: el paso debe ser “decidido, constante, sin miedo, con ritmo regular y muy concentrado”. También recuerda que, por lo general, quienes lo realizan no sufren quemaduras.

El propio consistorio evita cerrar una explicación única sobre el origen del rito. Habla de una tradición ancestral cuyo significado “se esconde en el paso del tiempo”, con teorías que lo relacionan con raíces celtíberas, romanas, indoeuropeas o de otros orígenes.

Las Móndidas, otra tradición dentro de San Juan

Las Móndidas forman parte de otra dimensión de la fiesta. El Ayuntamiento las describe como tres mozas que portan vestidos, abalorios y unos cestos particulares llenos de flores y pan en la cabeza. Su celebración incluye ritos como el recital de cuartetas, bailes y la caballada, en la que el concejo municipal viste sus mejores galas.

La descripción municipal añade más detalles: las jóvenes acuden hasta la ermita del Humilladero, ofrecen el arbujuelo, se desprenden del cestillo y recitan las cuartetas ante la Corporación. Después llegan la jota con concejales y alcalde, la dulzaina y la emoción de un rito que el propio Ayuntamiento vincula con la cosecha, la comida, el campo y la vida rural tradicional.

Esa es precisamente la clave del tema: San Pedro Manrique conserva dos tradiciones próximas en el calendario, pero con identidad propia. El fuego aporta la imagen más brutal y visceral; Las Móndidas, el relato más misterioso. Juntas explican por qué este rincón de Soria sigue teniendo cada San Juan una de las celebraciones más reconocibles de la provincia.