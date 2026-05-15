El Miteco adjudica la obra de la presa de San Pedro por 10,6 millones de euros

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha adjudicado a la empresa Construcciones Sánchez Domínguez-Sando el contrato para la terminación de las obras de la presa de San Pedro por un importe de 10,6 millones de euros. Este precio supone una bajada del 14,5% respecto a la licitación que tuvo un precio de salida de 12,4 millones de euros. Ahora la empresa cuenta con un plazo de 25 meses para retomar los trabajos para garantizar el abastecimiento de agua de la comarca de Tierras Altas.

San Pedro Manrique y sus núcleos (Palacio de San Pedro, Ventosa de San Pedro, Matasejún, y Taniñe) así como Montaves y Huérteles (pertenecientes al Ayuntamiento de Villar del Río) presentan importantes problemas de abastecimiento, en especial en la época estival.

Aunque los primeros contactos entre administraciones comenzaron en 1997, lo cierto es que no fue hasta el 20 de diciembre de 2016 cuando se licitó la contratación de las obras con tramitación urgente que fue adjudicado a la UTE formada por Construcción Sarrión y Aglomerados Numancia por 3.701.390 euros y un plazo de ejecución de 18 meses. La cifra fue muy baja respecto a la licitación que salió en 6.132.502 euros lo que supone una quita que rozó el 40%. Poco después, en noviembre de 2018, aparecieron las discrepancias con las empresa, la obra se abandonó y quedó bloqueada hasta ahora.

En el actual proceso de licitación para acometer la finalización de la infraestructura presentaron ofertas un total de cinco empresas. Tras el proceso de análisis de las ofertas empresariales, finalmente una de las propuestas, Consultora de Riesgos, fue rechazada colocándose en mejor posición tras los correspondientes baremos Construcciones Sánchez Domínguez (Sando) que en el concurso obtuvo una puntuación de 92,16 puntos. Finalmente es la propuesta elegida y la que ha resultado adjudicataria de las obras.

La finalidad del proyecto es la ejecución de un embalse, con el fin de que San Pedro Manrique se abastezca con aguas superficiales procedentes del río Mayor, sin necesidad de impulsar el agua, sino que la conducción sea por gravedad, y poder así satisfacer el incremento de las necesidades que se producen en la actualidad en este núcleo, tal y como recoge el pliego.

La presa es del tipo gravedad de planta recta. La altura máxima sobre cimientos es aproximadamente 24 metros, con talud vertical aguas arriba y 0,80/1 aguas abajo. El vértice triangular de la presa se sitúa a la cota 1146,00 metros, por encima del máximo nivel normal del embalse. El aliviadero se encuentra centrado en el cuerpo de presa y pertenece a la tipología de labio fijo.