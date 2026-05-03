Una hija del pueblo salva las fiestas de San Pedro Manrique y se convierte en la tercera móndida

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Día de la Cruz en San Pedro Manrique. La jornada en la que se celebra el tradicional pleno tras la bendición de campos, una sesión a la que prácticamente acude todo el pueblo con una misión: tener a las tres móndidas para que se cumpla el rito ancestral y se puedan celebrar las fiestas de San Juan, las míticas del Paso del Fuego de la localidad sampedrana.

Se conocía de antemano que la emoción iba a estar servida, pero alguien se pasó un poco con el guión, ya que la tercera móndida apareció prácticamente a los postres, cuando hacía un cuarto de hora que la Corporación Municipal y los vecinos habían abandonado el pleno con tan solo dos móndidas y se había cerrado hasta el Ayuntamiento de la capital de la comarca de Tierras Altas.

Pero aquí vino el milagro sanjuanero, uno más. Una madre sampedrana, en vista de que el día iba a terminar con un regusto muy amargo, estableció contacto con su hija, nacida en Arnedo, hija del pueblo, y adelantó que sería la tercera y definitiva móndida, la ‘reina de fiestas’ definitiva: María Domínguez Calvo.

Durante el pleno se presentaron voluntarias sin contratiempos Saray del Rincón Almonte y Lara Gutiérrez Sánchez, que fueron confirmadas en sus cargos ante un abarrotada sala que reconoció a las nuevas móndidas. Incluso se fotografiaron con las representantes del año 2025. Nada hacía presagiar un desenlace como el que iba a tener lugar poco después.

El concejal de San Pedro Manrique, Óscar Carrascosa, explicó el desarrollo de los acontecimientos: «Pues ya nos habíamos ido todos, se había cerrado el Ayuntamiento después del pleno y nos confirmaron un cuarto de hora después que teníamos a la tercera móndida. Entonces lanzamos el cohete para que el pueblo se enterara de que se habían cubierto las tres».

Saray se había dirigido antes al pueblo en el pleno para animar a una tercera candidata para «mantener el sueño de ser móndida», y surtió efecto. Carrascosa dejó claro que «si no hay tres móndidas no hay fiestas de San Pedro Manrique. Algo similar ya ocurrió hace cinco o seis años y al final se salvó también. En algunos casos se puede permitir que una móndida de otros años repita, pero realmente no debe ser así», señaló. En caso de que no se cubran todas las plazas hay que esperar un par de meses a que haya móndidas.

Y es que estas figuras seculares son el alma de las fiestas. ya que su presencia es un requisito «canónico» y fundamental. Aunque la hoguera es el evento principal, la fiesta de las Móndidas es inseparable del rito. Y es que la falta de móndidas genera gran incertidumbre y la posibilidad de que la celebración no pueda llevarse a cabo con normalidad. El 24 de junio, por tanto, las figuras que representan la fertilidad y la tradición histórica del municipio estará al pie del cañón. Al fin y al cabo, son el hilo conductor de la festividad de San Pedro Manrique. Todo el mundo respiró aliviado y el Paso del Fuego llegará fiel a su cita la noche de San Juan.