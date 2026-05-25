Adjudicadas en Soria la mitad de las plazas MIR a 3 días para que finalice el plazo

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Cuatro plazas de la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria, dos de Medicina Interna, una de Urología, otra de Radiodiagnóstico, otra también en Psiquiatría y otra en Medicina Intensiva son las adjudicadas hasta ahora de médico interno residente, MIR, en la sanidad soriana del total de 21 ofertadas. A falta de tres días para que finalice el plazo ordinario, se han cubierto la mitad de los puestos de médico residente y aún es posible solicitar las 11 vacantes de Familia que restan, la especialidad más difícil de completar, como ha quedado patente en anteriores convocatorias y que es una tendencia general en todo el sistema sanitario nacional.

El hecho de que la primera plaza de médico de Familia de toda la Comunidad Autónoma se eligiera en Soria, el segundo día de la apertura de la convocatoria, llamó al optimismo y la evolución ha sido positiva en el resto de especialidades, pero está resultando difícil cubrir las 11 restantes para atención primaria.

Los 5.000 MIR a los que aún no les ha llegado el turno de elegir podrán hacerlo hasta el próximo miércoles 27 cuando finaliza el plazo ordinario de adjudicación.

Hasta el pasado viernes 22 de mayo –los fines de semana no está abierta la adjudicación– eran 10.096 los médicos internos que habían pedido plaza del total de 15.084 médicos aspirantes compitiendo por una de las 9.278 plazas destinadas a medicina.

En el caso de Soria, el último MIR en elegir lo hizo el pasado miércoles 20, Medicina de Familia y Comunitaria. Las tres últimas plazas llegaron en goteo desde el lunes 18, en Psiquiatría, y el martes, Medicina Intensiva.

Los días 4 y 5 de junio son las fechas fijadas oficialmente para la toma de posesión de las plazas y la firma del contrato de trabajo. Pero todavía habrá opción a cubrir los puestos que se hayan quedado vacantes a través de la repesca. La novedad este año en el procedimiento de adjudicación extraordinaria es que, a diferencia de años anteriores cuando se realizaba de forma previa a la incorporación, tendrá lugar durante la primera quincena de julio, es decir, un mes después de que la mayoría de los residentes, que ya tendrá la plaza adjudicada, estén en pleno proceso de formación en el complejo hospitalario.

Podrán participar en esta segunda ronda los aspirantes que, teniendo número de orden y habiendo superado la puntuación mínima, no obtuvieron plaza en el proceso ordinario.

Se trata de cubrir aquellas vacantes que nadie haya elegido en la convocatoria ordinaria de mayo o las que han quedado disponibles por renuncias expresas o falta de incorporación, buscando que no existan plazas desiertas, un problema que ha afectado en años anteriores sobre todo a Medicina de Familia y Comunitaria.