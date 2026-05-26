Soria cuenta con 234 casos activos en el Sistema Viogen y 28 dispositivos telemáticos de protección a las víctimas

El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, junto a Maria Teresa Lerma, jefe de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Soria cuenta con 234 casos activos en el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (Viogen), la herramienta del Ministerio del Interior que coordina la protección policial de las víctimas, revisa el nivel de riesgo y permite adaptar las medidas de seguridad a cada situación. De ellos, 145 casos corresponden a Soria capital y 89 a la provincia.

Estos datos se han analizado en la última Comisión de Asistencia al Subdelegado, presidida por el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, a partir del informe presentado por Maria Teresa Lerma, jefe de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno. En Soria capital, 83 casos corresponden a Policía Nacional y 62 a Policía Local. En la provincia, 79 casos están asignados a Guardia Civil y 10 a policías locales.

El informe recoge además 28 casos con dispositivo telemático de control Cometa, un sistema que permite supervisar el cumplimiento de medidas judiciales de alejamiento mediante medios electrónicos. También figuran 22 casos activos en Viogen que disponen del Servicio Telefónico de Atención y Protección para Víctimas de Violencia de Género (ATENPRO), que ofrece atención inmediata y localización ante situaciones de riesgo.

Miguel Latorre ha señalado que “la protección de las víctimas exige seguimiento individualizado, coordinación policial, respuesta social y recursos accesibles en toda la provincia”. El subdelegado ha destacado que “la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer realiza una labor discreta, técnica y constante, esencial para que cada caso reciba la atención que necesita y para que ninguna mujer quede sola ante la violencia machista”.

Desde la anterior comisión, celebrada este mes de diciembre, la Unidad ha mantenido reuniones de coordinación con entidades y asociaciones vinculadas a la atención a víctimas, además de reuniones internas entre unidades de ámbito regional y estatal, Extranjería y otros servicios de la Administración General del Estado. También ha presentado la memoria anual y la memoria económica de 2025 y ha continuado el seguimiento estadístico de la violencia de género en la provincia.

Coordinación policial

La coordinación policial ha sido otro de los ejes principales del periodo. Se han celebrado Mesas de Coordinación Policial y del Plan Rural en Ágreda, Almazán y El Burgo de Osma-Ciudad de Osma. Estas mesas permiten revisar casos activos, ajustar protocolos y mejorar la respuesta entre Guardia Civil, Policía Nacional, policías locales y servicios implicados. Queda pendiente la mesa de Soria capital, que, tras la aprobación del último protocolo de actuación, corresponde convocar a la Policía Local de Soria.

En El Burgo de Osma y en Ágreda se firmaron, además, las respectivas adendas correspondientes a los procedimientos operativos entre Guardia Civil y Policía Local de dichos municipios. Este tipo de documentos concreta la forma de actuación de cada cuerpo en el seguimiento de los casos Viogen y mejora la coordinación diaria.

La Unidad también ha desarrollado una actividad destacada en prevención y sensibilización. En torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, participó como miembro del Consejo Municipal de la Mujer en la preparación de los actos celebrados en Soria y colaboró en la iniciativa 'Mujeres que nos inspiran', bajo el lema “por las que fueron somos, por las que somos serán”.

En ese marco se organizaron varias jornadas de sensibilización contra la violencia de género. La primera se dirigió a la Asociación de Amas de Casa, con 77 asistentes; la segunda, a internos del Centro Penitenciario de Soria, con 18 participantes; y la tercera, a usuarios de la Asociación Virgen del Camino (Asovica), con 40 asistentes.

Plan Director

El ámbito educativo mantiene un peso central. La Unidad contra la Violencia sobre la Mujer actúa como coordinadora del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, un programa del Ministerio del Interior que lleva a colegios e institutos actuaciones sobre convivencia, igualdad, seguridad, prevención de la violencia de género, acoso, ciberacoso y uso responsable de las tecnologías.

Durante este año, la Unidad ha realizado 13 actuaciones en diferentes centros educativos, que han llegado aproximadamente a 300 alumnos de Secundaria. Además, el 11 de febrero, Día de la Mujer y la Ciencia, participó en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Infantes de Lara en una charla dirigida al alumnado de segundo de Primaria, con 25 asistentes. También asistió a exhibiciones de medios de la Guardia Civil en el CEIP Gerardo Diego, de Golmayo, y en el CEIP Sor María Jesús, de Ágreda.

El informe destaca la adhesión al Plan Director de las policías locales de Ágreda y El Burgo de Osma, que realizarán actividades de seguridad vial en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT) de Soria. Estas adhesiones se firmaron en las Juntas Locales de Seguridad celebradas en ambas localidades. De esta forma, las cuatro policías locales de la provincia ya forman parte del Plan Director.

En relación al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la Unidad ha atendido numerosas consultas de ayuntamientos sobre requerimientos y subsanación de expedientes. Además, el 6 de mayo se celebró una jornada de formación técnica sobre la ejecución y buen uso de estos fondos, en formato presencial y telemático.

La formación especializada ha ocupado otra parte relevante de la actividad. La Unidad ha asistido a cursos y talleres sobre violencia económica institucional, violencias digitales, pornografía y juventud, igualdad de trato, ejecución de fondos del Pacto de Estado, defensa personal física y psicológica, protección de niños, niñas y adolescentes frente a la violencia digital, acoso sexual y por razón de género, consentimiento, violencia sexual digital y nuevas formas de captación entre adolescentes.

Como ponente, la Unidad ha participado en la Jornada de Puertas Abiertas de Administración Abierta, ha impartido formación Punto Violeta al personal de Instituciones Penitenciarias de Soria y ha intervenido en la mesa redonda 'La mujer en contextos de movilidad social: retos y oportunidades para sostener el territorio', celebrada en el Campus de Soria de la Universidad de Valladolid (UVa). También forma parte de un grupo de trabajo relacionado con la reforma de la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la violencia de género en Castilla y León.

Próximas actuaciones

Entre las próximas actuaciones figuran dos jornadas formativas con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), previstas para los días 2 y 4 de junio, sobre el ámbito de protección del servicio público de empleo para víctimas de violencia de género o sexual. La Unidad prepara también nuevas formaciones Punto Violeta para el personal del Parador de Soria, el Centro de Referencia Estatal de Atención Sociosanitaria para Personas en Situación de Dependencia (CREDEF), el Observatorio de Borobia, la Asociación Española contra el Cáncer y farmacias.

Maite Lerma se ha referido también a la elaboración de un dosier de datos de violencia de género en Soria, la preparación de las campañas de verano, la reunión anual sobre trata con fines de explotación sexual, la organización de una jornada de formación y sensibilización para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y Policía Local y la organización de una jornada regional sobre violencia de género y discapacidad en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La Unidad continuará la difusión del teléfono 016, de la aplicación AlertCops, del Canal Prioritario, del Centro de Crisis 24 horas 'Atiendo' en Soria y de los teléfonos de asistencia psicológica en sede policial y judicial. Estos recursos permiten pedir ayuda, recibir orientación y activar respuestas de protección ante situaciones de violencia machista.