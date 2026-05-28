Más de 480 extranjeros lograron la nacionalidad española en Soria en 2025, con una subida del 22%

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El número de residentes extranjeros que adquirió la nacionalidad española en Soria durante el año 2025 ascendió a 485, con una subida del 22,5%, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Castilla y León durante el año 2025 ascendió hasta los 9.164, un 37,1 por ciento más que en el año anterior. El porcentaje supera el 18,7 por ciento que creció en España la cifra de foráneos que adquirió la nacionalidad, que roza los 300.000 con 299.732, el dato más elevado de la serie histórica, informa Ical.

Los datos sitúan a Cataluña a la cabeza autonómica por adquisiciones de nacionalidad española, con 70.933, seguida por Madrid, con 69.566. Entre ambas comunidades concentraron el 46,9 por ciento de las adquisiciones de nacionalidad española en el año 2025. En el extremo opuesto se sitúan La Rioja (1.719) y Extremadura (1.764), que fueron las comunidades autónomas con menor número de adquisiciones de nacionalidad entre sus residentes.

Del total de foráneos que adquirieron la nacionalidad en la Comunidad, la mayor parte eran mujeres, con 5.145, mientras que lograron el reconocimiento 4.019 hombres. En todo caso, el porcentaje de hombres que adquirieron la nacionalidad aumentó proporcionalmente más que el de mujeres en Castilla y León, con un 40,7 por ciento más de varones frente al 34,5 por ciento de crecimiento en féminas.

Asimismo, el informe del INE constata que la inmensa mayoría de los extranjeros que obtuvieron la nacionalidad española el año pasado en la Comunidad lo hicieron por residencia, un total de 7.500, frente a los 1.664 que lo hicieron por otras vías.

Por grupos de edad, el mayor número de extranjeros que obtuvieron la nacionalidad están en la treintena, con un total de 2.040 entre los 1.019 entre los 30 y los 34 años y los 1.021 entre los 35 y los 39 años. A continuación se sitúan los que tienen entre 40 y 44 años (971), seguidos por los que tienen entre 45 y 49 (844), entre 25 y 29 años (718), entre 10 y 14 años (700), entre 15 y 19 años (678), entre 0 y 4 años (676), entre 5 y 9 años (641), entre 50 y 54 años (576), entre 20 y 24 años (499), entre 55 y 59 años (389), entre 60 y 64 años (225) y con más de 65 años (207).

En cuanto al país de origen, la mayor parte de los que obtuvieron la nacionalidad española en Castilla y León proceden de Colombia (1.509), Marruecos (1.386) y Venezuela (1.168). Ya por debajo del millar se sitúan los ciudadanos procedentes de República Dominicana (652), Honduras (643), Perú (602) y Cuba (516).

Por provincias, el número de foráneos que obtuvieron la nacionalidad aumentó en los nueve territorios de Castilla y León, especialmente en Zamora, donde creció un 87,2 por ciento hasta los 367. A continuación se sitúan León, con un 44 por ciento (1.263); Valladolid, con un 39,3 por ciento (2.141); Burgos, con un 36,6 por ciento (1.677); Ávila, con un 35,8 por ciento (633); Segovia, con un 32,9 por ciento (973); Palencia, con un 32,5 por ciento (559) y, ya por debajo del 30 por ciento, Salamanca, donde los foráneos que obtuvieron la nacionalidad española aumentaron un 28,7 por ciento hasta los 1.066, y Soria, donde el crecimiento fue del 22,5 por ciento hasta los 485.