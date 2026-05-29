El lugar de Soria que estará en primera fila del eclipse: 102 segundos que pueden cambiar la provincia

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria ha situado a la ciudad y al Monte Valonsadero en el centro de la estrategia para el eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026, un fenómeno que puede convertir a la capital soriana y a buena parte de la provincia en referencia nacional para la observación astronómica.

La web oficial 'Soria, el eclipse en primera fila' fija el dato que explica el alcance del evento: 102 segundos de totalidad en Valonsadero, el espacio elegido por sus condiciones de visibilidad, capacidad y seguridad.

Soria se prepara para un eclipse que no será solo astronómico

El 12 de agosto de 2026 no será una fecha cualquiera para Soria. Ese día, la ciudad estará dentro de la franja de totalidad del eclipse, lo que permitirá ver cómo el Sol queda completamente oculto por la Luna durante unos instantes. Según la información municipal, la totalidad se producirá entre las 20.29 y las 20.31 horas, con esos 102 segundos en los que el día se convertirá en una especie de crepúsculo.

El pico de los frentes se difumina frente al parque de Valonsadero en SoriaGetty Images

La clave no está únicamente en mirar al cielo. El Ayuntamiento de Soria lleva meses trabajando el eclipse como una oportunidad turística, logística y de posicionamiento. Bajo el lema 'Soria, el eclipse en primera fila', la ciudad ya se presentó en FITUR como uno de los enclaves privilegiados de la península para vivir el fenómeno, con una idea clara: aprovechar el tirón para atraer visitantes, ampliar estancias y mostrar la ciudad, su entorno natural, su patrimonio y su gastronomía.

Y ahí aparece el nombre fuerte: Monte Valonsadero. El enclave, situado a unos ocho kilómetros de la ciudad, destaca en la información oficial como escenario principal para vivir el eclipse en la capital. No es una elección decorativa. El Ayuntamiento subraya sus condiciones de visibilidad, capacidad y seguridad, tres factores decisivos cuando se espera una afluencia de miles de personas.

Monte Valonsadero, el punto que puede marcar la diferencia

Valonsadero no entra en este relato solo por tener espacio. Su peso viene de unir varias capas que funcionan muy bien para Soria: naturaleza, cielo limpio, patrimonio y experiencia. La web oficial recuerda que Soria cuenta con certificación Starlight y con firmamentos de calidad, sin contaminación lumínica, algo que refuerza su candidatura como destino astronómico.

Durante la totalidad, la web municipal explica que podrá verse la corona solar, se apreciará un descenso de la luz ambiental y podrían observarse estrellas o planetas como Venus. También se mencionan fenómenos como las Perlas de Baily, esos puntos de luz que aparecen justo antes y después del momento central. Es decir, no hablamos solo de “ver un eclipse”, sino de concentrar en poco más de minuto y medio una experiencia difícil de repetir.

El Ayuntamiento también trabaja en la parte menos romántica, pero igual de importante: accesos, movilidad, señalización, servicios básicos y seguridad. En su presentación oficial se señaló la previsión de hasta 30.000 personas y la preparación de lanzaderas, zonas de aparcamiento y desplazamientos a pie para ordenar la llegada y salida de visitantes.

Hay además una advertencia práctica que conviene no tratar como detalle menor. Las recomendaciones oficiales insisten en usar siempre gafas homologadas para eclipses y en no mirar directamente al Sol sin protección. Solo durante los 102 segundos de totalidad se podrán retirar las gafas; fuera de ese intervalo, deberán mantenerse en todo momento.

Para Soria, el reto es evidente: convertir un fenómeno astronómico en una oportunidad real para la provincia. Si la organización acompaña, el eclipse puede dejar algo más que una imagen espectacular. Puede situar a Valonsadero y a la capital soriana en el mapa de quienes buscan turismo de naturaleza, cielo oscuro y experiencias singulares.