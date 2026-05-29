La CHD dice que no ha recibido solicitud ni comunicación para el polémico festival Iberian Eclipse

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La CHD no ha recibido solicitud ni comunicación sobre el evento del eclipse en Cuerda del Pozo. Así de contundente se ha mostrado este viernes el organismo de la Cuenca del Duero sobre el polémico festival Iberian Eclipse, para el que Vinuesa todavía no ha concedido los permisos.

En un comunicado la CHD señala que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) no ha recibido, a fecha de hoy, ninguna solicitud de autorización ni comunicación relativa a la celebración de un evento musical anunciado entre los días 10 y 14 de agosto de 2026 en el entorno del embalse de Cuerda del Pozo, en Vinuesa, durante los días próximos al eclipse total de sol del 12 de agosto.

Alega que por este motivo, no existe ningún procedimiento administrativo en tramitación en este organismo de cuenca, auqnue considera necesario "aclarar el reparto de competencias ante las informaciones difundidas en los últimos días sobre la posible celebración de esta actividad". Recuerda que la autorización de eventos y espectáculos públicos "no corresponde a la Confederación", ya que según la normativa autonómica de espectáculos públicos y actividades recreativas, la competencia recae, en primer término, en el Ayuntamiento de Vinuesa si la actividad se desarrolla dentro de su término municipal. Si el evento supera el ámbito de un único municipio, la autorización corresponde a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria.

"Las posibles afecciones ambientales, como ruido, vegetación, espacios naturales protegidos o riesgo de incendios, corresponden al órgano competente en materia de medio ambiente de la Junta de Castilla y León", reseña.

Además, deja claro que "el papel de la Confederación Hidrográfica del Duero se limita a la protección del Dominio Público Hidráulico (DPH) y de la zona de policía del embalse. Si la organización presentara documentación, las actuaciones previstas en esa zona quedarían sujetas, según su naturaleza, a declaración responsable o autorización previa, tal como prevé el Reglamento del Dominio Público Hidráulico".

En todo caso, matiza que el DPH y la zona de servidumbre de cinco metros deberán permanecer libres, accesibles y plenamente disponibles para el uso público.

Expresa que el embalse de Cuerda del Pozo es una infraestructura de titularidad estatal y abastece de agua a la ciudad de Soria y a otras localidades de la provincia, y que su "protección constituye una prioridad para la CHD".

La CHD recuerda también que la Junta de Castilla y León acordó el pasado 28 de abril la activación del Plan de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL) en situación 2 y constituyó el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), ante la previsión de una elevada afluencia y movilidad por el eclipse. "La Confederación participará en ese marco de coordinación interadministrativa y aplicará, dentro de sus competencias, las limitaciones o condicionantes que se adopten", finaliza.