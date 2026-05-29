El New York Times anima a ver el eclipse desde un polémico festival en Soria

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Mientras la tramitación administrativa continúa el Iberian mantiene su intención de celebrarse y tiene activa la venta de entradas. Fuera de Soria parecen ajenos aún a que el evento aún no cuenta con todos los permisos para poder celebrarse ya que el Iberian ha sido incluido en un artículo del prestigioso New York Times como uno de los puntos desde donde se podrá disfrutar del eclipse del próximo agosto.

La pieza está firmada por Danielle Dowling y se titula –traducido– «¿Sabías que se acerca un eclipse solar total? Aquí te explicamos cómo verlo» añadiendo que «el 12 de agosto, algunas zonas de Groenlandia, Islandia, España y Portugal experimentarán la emoción de la oscuridad diurna. Aquí te contamos dónde puedes presenciar este espectáculo cósmico.

En la parte del artículo referida a España se explica que «la franja de totalidad recorre la península ibérica desde la costa noroeste hasta las islas baleares de Mallorca e Ibiza, e incluye una pequeña porción del noreste de Portugal» y sobre el polémico festival que se quiere desarrollar en Soria señalan que «el Iberia Eclipse Festival ofrece cinco días de «sonido, arte y ceremonia» en cuatro escenarios —Sol, Cielo, Luna y Tierra— cerca de Vinuesa, a medio camino entre Madrid y Bilbao. Allí, estarás a oscuras durante 1 minuto y 42 segundos. Las entradas cuestan a partir de 240 euros (unos 278 dólares) e incluyen acampada básica» . El artículo también recomienda otro festival, el Astral Plane que está organizado en la estación de La Pinilla (Segovia).

Por último, también incluye otros destinos de nuestro país. "León, Palencia y Burgos se encuentran entre las ciudades mejor situadas de España, ya que las tres permanecerán en la oscuridad durante aproximadamente 1 minuto y 45 segundos" comenta añadiendo que "Zaragoza, una de las ciudades más grandes de España, estará en la fase total durante aproximadamente un minuto y medio". La última recomendación es para Baleares. "Lo mismo ocurre en la isla de Mallorca, donde la línea central atraviesa Palma, la capital. Es un lugar privilegiado porque allí el eclipse se producirá al atardecer, y en una isla las probabilidades de tener una buena visibilidad son favorables. Si decides quedarte tierra adentro, busca un lugar elevado, ya que el sol estará bajo en el horizonte".