Un cofrade la Flagelación de Soria pilotará uno de los vuelos en la visita del Papa a España

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Pablo Martínez Núñez, cofrade activo de la Flagelación del Señor de Soria, con la que participa cada año en los actos de Semana Santa, será el piloto de Iberia que trasladará al Papa León XIV en el vuelo Madrid-Barcelona, dentro de la próxima visita del Sumo Pontífice a España entre los días 6 al 12 junio. Concretamente, ese viaje tendrá lugar el día 10.

El comandante Martínez Núñez y su tripulación han sido elegidos entre aquellos miembros de la aerolínea que han mostrado un interés particular en recibir al Santo Padre en su avión.

Pablo Martínez con otros miembros de La Flagelación.HDS

Pablo Martínez tiene ascendencia soriana. Su familia, Beltrán Martínez, y él mismo se encuentran muy vinculados a la ciudad y a su tejido industrial desde hace años, interviniendo en la fundación de la Cofradía de la Flagelación y desde entonces siempre han continuado participando en la misma a través de varias y numerosas generaciones de cofrades.

La hermandad felicita a Pablo Martínez y muestra su orgullo porque uno de sus componentes tenga el gran honor de trasladar a su Santidad.