Las obras de los 80 pisos colaborativos en Elio Nebrija en Soria comenzarán en un año

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Impulso a la vivienda pública en la capital de la mano del Ayuntamiento de Soria y Casa47, empresa pública ‘heredera’ de, Sepes. El alcalde Javier Antón, acompañado del concejal y diputado Luis Rey, mantuvieron ayer un encuentro con la presidenta de la citada entidad para avanzar en algunos de los proyectos que se desarrollan en la ciudad. La cuestión más importante es que las 80 viviendas protegidas que promueve Casa47 en Elio Antonio de Nebrija iniciarán obras en un año aproximadamente. Además, el Ayuntamiento y la sociedad estatal unirán fuerzas para solicitar que la antigua comisaría pueda utilizarse para la construcción de vivienda protegida, toda vez que la subasta lanzada por el Estado se ha quedado desierta.

El proyecto de estas viviendas arrancó hace ya dos años con un convenio entre el Ministerio de Vivienda, Casa47 –en aquel momento Sepes– y el Ayuntamiento de Soria para la construcción y gestión posterior de las viviendas. El primer paso, la cesión del suelo municipal en favor de la entidad estatal. Posteriormente desde Casa47 se lanzó el concurso para elegir el proyecto ganador siendo vencedora, tal y como informó este medio, la propuesta 26 camiones. Se estima que el coste total de la actuación rondará los 13 millones de euros. La reunión de ayer entre el alcalde Antón e Iglesias sirvió para definir los próximos pasos con la vista puesta en el primer semestre de 2027 para iniciar las obras.

El regidor soriano calificó el encuentro de ayer como «muy productivo» y explicó que el desarrollo de las 80 viviendas fue una de la cuestión «principal» abordara con los responsables de Sepes. La entidad pública transmitió que la previsión con la que se trabaja es que en torno al mes de agosto el Ayuntamiento de Soria ya disponga al menos del proyecto básico para ir avanzando en la tramitación de los correspondientes permisos. El compromiso municipal es acelerar en la medida de los posible el encaje urbanístico para poder afrontar su aprobación definitiva y que «en el primer semestre de 2027 puedan comenzar las obras». Antón destacó que esta actuación permitirá ofrecer una «solución habitacional» que dará «más posibilidades a los vecinos».

Casi de forma simultánea y corroborando los plazos ofrecidos por Casa47 al alcalde, se hacía pública a través de la Plataforma de la Contratación y de la Subdelegación la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto. Con un presupuesto de 664.472 euros el contrato incluye redacción del proyecto de edificación y dirección de obra. En este sentido se informó de que el Consejo Rector de Casa 47 acordó el 1 de junio la adjudicación a favor de la Unión Temporal de Empresas (UTE) GGOOM. La Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP) publicó este miércoles el anuncio, que fija un plazo de ejecución de 50 meses a partir del día siguiente a la formalización del contrato.

El expediente deriva del concurso de ideas que Casa 47, entonces SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo, publicó en febrero de 2025. Aquel concurso tuvo intervención de Jurado y recibió 16 propuestas. La fórmula elegida permite que el ganador del concurso sea propuesto como adjudicatario del contrato posterior de redacción del proyecto y dirección de obra.

Aunque posteriormente se deberá licitar la construcción del complejo, el hecho de que el contrato adjudicado incluya la dirección de obra indica que el plazo de 50 meses –cuatro años y dos meses– es válido para prever que la obra estará terminada en torno al verano de 2030.

Antigua comisaría

Además del proyecto ya encaminado de las 80 viviendas de Elio Antonio de Nebrija en la reunión con Casa47 se abordaron otras posibilidades para el desarrollo de vivienda pública en la capital con el apoyo del Estado. Una de las posibilidades es la antigua comisaría de la Policía Nacional en Soria, ubicada en el centro de la ciudad. Sin uso desde la construcción de las nuevas instalaciones el Estado sacó el inmueble a subasta, pero, según desveló Antón ayer el concurso ha quedado desierto. En este escenario el Ayuntamiento ha recabado el apoyo de Casa 47 para mostrar «un interés claro» ante Hacienda y y Patrimonio del Estado para que ese inmueble pueda ser utilizado para la construcción de nueva vivienda protegida en la ciudad.

No es la primera vez que desde el Ayuntamiento de Soria se manifiesta interés en que el edificio de la antigua Comisaría pueda convertirse en vivienda pública. Ya se pronunció en este sentido el anterior alcalde, Carlos Martínez, y ahora reitera la idea Antón. No obstante, cabe recordar que, así figuraba en respuestas parlamentarias, el Ayuntamiento no trasladó oficialmente la petición de para cesión del complejo. En abril de este año se hacía publica la subasta del inmueble por 1,8 millones, el proceso, tal y como explicó Antón ayer ha quedado desierto por lo que se abre una nueva oportunidad para recuperar el edificio y poder destinarlo a viviendas de carácter protegido.

Por último, y también relacionado con vivienda, se analizaron las posibilidades de colaboración futura en los sectores S-6 –Los Royales Norte– y S-10 –Martinsa-Fadesa– de la ciudad, donde el Ayuntamiento dispone de patrimonio municipal . El objetivo es explorar fórmulas que permitan aprovechar estos suelos para nuevas actuaciones de vivienda protegida y seguir acompañando el crecimiento de la ciudad con una planificación ordenada y asequible.