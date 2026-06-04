Tifer ultima su desembarco en el polígono de Soria como 'low cost' de Lupa

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La capital soriana ampliará en cuestión de semanas su nómina de supermercados y tiendas de alimentación con el estreno de Tifer en la provincia. El establecimiento está ubicado en el polígono, frente al Leroy Merlin. La apertura creará unos 40 empleos, según las vacantes que había ofertadas en un portal de búsqueda de empleos. Tifer esta considerada la marca ‘low cost’ de Supermercados Lupa y ambos pertenecen a la sociedad Semarck.

Ya era conocido que Semarck preparaba la apertura de un nuevo supermercado en Soria. La sociedad ya cuenta con espacios en Almazán, El Burgo y la capital y este era el segundo establecimiento para la ciudad. Sin embargo, no será un Lupa ya que, como puede verse en el cartel que hay en la parcela que ocupa la nueva superficie comercial, la empresa ha decido que se estrene en Soria su marca Tifer. Cabe recordar que Semark también ha iniciado los trámites para abrir un nuevo supermercado en Ólvega.

Tal y como informó este medio, las obras arrancaron a principio de año con una inversión prevista del entorno de los 750.000 euros. En el mes de abril un conocido portal de búsqueda de empleo lanzó una convocatoria para el nuevo personal de Tifer en Soria con la previsión de cubrir unas 40 vacantes.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó hace casi un año el decreto de Alcaldía fechado el 26 de septiembre con el que se iniciaba el expediente de concesión de licencia ambiental urbanística. El promotor era la firma Semark Group, de origen cántabro, y que es propietaria de Supermercados Lupa y de Tifer. El proyecto presentado contemplaba el acondicionamiento de una nave para la actividad de supermercado.

«Queda acreditado el interés público del Plan Especial porque, aunque afecta a una parcela de titularidad privada, el uso a implantar supone la generación de la ocupación laboral estable en al menos 25 puestos de trabajo directos y otro tantos indirectos en el municipio de Soria, así como la mejora de la oferta comercial y la competencia para los residentes de la zona y extensible para la totalidad la población de ciudad de Soria», expuso.

La zona del polígono de Las Casas está suscitando mucho interés en las empresas de supermercados. Además de la llegada de Semarck, en este caso con Tifer, otras empresas tienen previsto su llegada a ese entorno. Es el caso del Lidl, que si bien ya cuenta con unas instalaciones al final de la Avenida de Valladolid ya ha comenzado la tramitación urbanística para mudarse a otra parcela del polígono que permita ampliar sus instalaciones. Mercadona también tiene en su planes dejar la ubicación de Eduardo Saavedra para mudarse hacia Las Casas, en este caso en una parcela cercana a la parte final de la Avenida de Valladolid.