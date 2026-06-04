El Premio Fundación Duques de Soria reconoce a la mayor biblioteca digital de textos medievales ibéricos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Fundación Duques de Soria de Ciencia y Cultura Hispánica (FDS), en el marco de su Observatorio Permanente del Hispanismo (OPH), ha hecho público este jueves el fallo de la segunda edición del Premio Fundación Duques de Soria. La candidatura ganadora ha sido PhiloBiblon, reconocida como uno de los mejores equipos de investigación activo en los últimos años y el proyecto académico más sólido de entre las veintiséis candidaturas, todas excelentes, según el jurado, que han concurrido a esta convocatoria.

El Jurado internacional presidido por la prestigiosa hispanista Ruth Fine, está formado por los nueve expertos del Comité Científico del Observatorio Permanente del Hispanismo, de la Fundación Duques de Soria, profesores de universidades de Alemania, México, Argentina, España, Francia, Suiza, Estados Unidos, Israel y Corea.

El proyecto ganador es una base de datos bio-bibliográfica de libre acceso en Internet dedicada a los textos escritos en las tres lenguas romances medievales de la Península Ibérica (castellano, catalán y galaicoportugués, del que derivan el gallego y portugués actuales). En la herramienta se localizan y describen todos los manuscritos de literatura española medieval presentes en todas las bibliotecas del mundo, lo que ha implicado a decenas de investigadores trabajando en equipo durante décadas. El resultado ha ayudado a cientos de trabajos de investigación y edición sobre literatura en los últimos cuarenta años.

Se trata de un proyecto pionero en humanidades digitales en el ámbito hispánico: cuenta en estos momentos con la mayor base de datos de textos medievales, con unos 328.000 documentos en la actualidad, recibiendo miles de consultas y siendo un punto de partida indispensable para cualquier investigación académica sobre historia, literatura o cultura ibérica medieval en cualquiera de sus tres lenguas.

La candidatura ha sido presentada por la Universidad de Oxford y ha contado con apoyo de universidades e instituciones de Norteamérica, Sudamérica, Italia, Francia, Alemania y España. Su investigador principal, el profesor Charles B. Faulhaber, es uno de los hispanistas más relevantes de Estados Unidos y un reconocido medievalista de rango internacional, siendo pionero en aplicar la tecnología a la filología. A lo largo de su trayectoria, ha sido galardonado con distinciones como la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica y actualmente es miembro de la Hispanic Society of America y académico correspondiente de la Real Academia Española y de la Academia Norteamericana de la Lengua Española.

La dotación del Premio de Hispanismo Internacional Fundación Duques de Soria es de 50.000 euros, que se aplicarán a los proyectos presentados por la candidatura. La ceremonia solemne de entrega del premio, tendrá lugar el Palacio de la Audiencia de Soria, en una fecha todavía por definir en la segunda quincena de septiembre.

En palabras de Rafael Benjumea, presidente de la Fundación Duques de Soria: “La segunda edición del Premio de Hispanismo Internacional reafirma el propósito de nuestro Observatorio Permanente del Hispanismo, de alcance mundial, de reconocer aquellos proyectos que ayudan a la difusión de la cultura hispánica. La labor de PhiloBiblon contribuye al prestigio internacional de nuestra cultura y de nuestra lengua, antojándose herramienta indispensable para la investigación y estudio del hispanismo y sus raíces”.

Por otro lado, la presidenta del jurado, Ruth Fine ha señalado que “la candidatura destaca, asimismo, por haber servido de referencia a numerosos proyectos posteriores, por su uso constante por investigadores, bibliotecas y catálogos especializados, y por su papel formativo para nuevas generaciones de hispanistas. El Premio reconoce, así, no solo una trayectoria académica extraordinaria, sino también la pertinencia de apoyar la continuidad tecnológica, la accesibilidad y la proyección futura de una infraestructura científica esencial para el hispanismo internacional”.

Sobre el Observatorio de Hispanismo

La misión del OPH es reconocer, poner en valor y apoyar el Hispanismo Internacional; reuniendo, ordenando y facilitando información, y fomentando y organizando actividades relacionadas con el Hispanismo en el mundo. Apoyándose en los más de 30 años de experiencia de la FDS en gestión cultural e impulso del Hispanismo, el OPH aspira a convertirse en un eje que dinamice la generación de contenidos, facilitando y apoyando la contribución de los hispanistas y adaptándolos a distintos grupos de interés. El OPH ofrece una propuesta de valor diferencial en el ámbito cultural hispano, enfocado a colectivos y audiencias dispares.

El OPH se apoya en una red de corresponsalías que cuenta ya con más de 60 integrantes, que actúan como terminales del Observatorio en más de 40 países ajenos al mundo hispánico. Esta red está llamada a crecer y a extenderse por todo el mundo.