Un motorista herido en un accidente con un turismo implicado en Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las carreteras de Soria siguen dejando accidentes de tráfico este fin de semana tras un sábado negro. Este domingo el choque entre un coche y una moto ha dejado al motorista herido. Ha ocurrido en el término municipal de Castilruiz, según señala la central de emergencias 112 de Castilla y León.

Según informa este ente, a las 11.58 horas se ha recibido un aviso por la colisión entre un turismo y una motocicleta en el kilómetro 3 de la carretera SO-P-1120, en el término de Castilruiz. Se avisaba del hecho y de que el motorista, "de unos 35 años", esta herido aunque consciente.

Desde el 112 de Castilla y León se ha pasado aviso tanto a la Guardia Civil de Tráfico de Soria como a Emergencias Sanitarias del Sacyl. Desde Sanidad se ha enviado asistencia para atender al herido.