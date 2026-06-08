Sucesos
Un pequeño incendio afecta al vertedero de Golmayo de madrugada
Inforcyl recoge que el fuego se dio por extinguido menos de 40 minutos después de detectarse con la participación de un agente medioambiental y una motobomba
Un pequeño incendio ha afectado al Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de Golmayo entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. No obstante el fuego en el vertedero ha sido sofocado con rapidez según recoge el portal de información sobre incendios forestales de la Junta de Castilla y León (Inforcyl).
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La citada página recoge como único incendio en Soria en las últimas horas el declarado a las 23.38 horas de este domingo en las instalaciones del CTR de Golmayo. Se dio por extinguido a las 0.17 horas de este lunes, en menos de 40 minutos desde su detección.
Hasta el lugar se desplazaron un agente medioambiental y una autobomba con su personal. Por el momento la superficie afectada está por perimetrar y la causa probable permanece "en investigación".