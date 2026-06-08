Un pequeño incendio afecta al vertedero de Golmayo de madrugada

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Un pequeño incendio ha afectado al Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de Golmayo entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. No obstante el fuego en el vertedero ha sido sofocado con rapidez según recoge el portal de información sobre incendios forestales de la Junta de Castilla y León (Inforcyl).

La citada página recoge como único incendio en Soria en las últimas horas el declarado a las 23.38 horas de este domingo en las instalaciones del CTR de Golmayo. Se dio por extinguido a las 0.17 horas de este lunes, en menos de 40 minutos desde su detección.

Hasta el lugar se desplazaron un agente medioambiental y una autobomba con su personal. Por el momento la superficie afectada está por perimetrar y la causa probable permanece "en investigación".