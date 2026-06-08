Últimos días para la regularización: Correos tendrá horario extraordinario Viernes de Toros y Lunes de Bailas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El proceso extraordinario de regularización de inmigrantes concluye el 30 de junio y la recta final coincidirá en Soria con las fiestas de San Juan. El Jueves La Saca (25 de junio) es festivo y no hay posibilidad de realizar los trámites. Como 'compensación', Correos abrirá con horario ampliado el Viernes de Toros (26 de junio) y el Lunes de Bailas (29 de junio) y en ambas jornadas la Seguridad Social seguirá aceptando solicitudes.

La Subdelegación del Gobierno en Soria celebró este lunes la cuarta reunión quincenal de seguimiento del proceso de regularización administrativa extraordinaria de personas extranjeras, presidida por el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre. El encuentro permitió revisar la evolución del procedimiento en la provincia y atender las circunstancias particulares que van surgiendo.

Durante la reunión, Correos anunció una ampliación especial de horario para los últimos días del proceso, cuyo plazo finaliza el 30 de junio. La medida afectará al Viernes de Toros y al Lunes de Bailas, que este año serán los días 26 y 29 de junio, dos jornadas que tenían horario especial debido a la celebración de las fiestas de San Juan en Soria.

Hasta ahora, las oficinas de Correos abrían esos dos días de 8.30 a 14.30 horas. Este año, para facilitar la presentación de documentación y evitar dificultades en la recta final del procedimiento, abrirán de forma ininterrumpida de 8.30 a 20.30 horas. Como en años precedentes, el festivo local (Jueves La Saca) y durante el fin de semana (sábado y domingo), la oficina de Correos permanecerá cerrada.

Por su parte, la Seguridad Social (INSS-TGSS)mantendrá durante esos dos días, Viernes de Toros y Lunes de Bailas, el mismo horario que venía prestando desde que se inició el proceso: de 16.00 a 19.00 horas. Es preciso obtener cita previa. La cita previa se solicita desde el portal oficial de regularización del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Hay tres vías: mediante Cl@ve, que permite elegir oficina, día y hora; mediante formulario web, donde se asigna la cita más próxima según las preferencias indicadas, o por teléfono en el 060.

El festivo, Jueves la Saca, y el fin de semana (sábado y domingo) no se abrirá la oficina. La solicitud para la regularización extraordinaria se realiza en las mencionadas oficinas de la Seguridad Social sitas en la calle San Benito, 17.

Seguimiento quincenal

Miguel Latorre agradeció la disposición de Correos y del resto de administraciones, organismos y entidades que participan en estas reuniones. El subdelegado destacó que el objetivo de este seguimiento quincenal es “anticipar problemas, resolver dudas y facilitar que las personas afectadas puedan completar sus trámites dentro del plazo establecido”.

A la reunión asistieron representantes del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social (INSS-TGSS), Correos, la Oficina de Extranjería, la Comisaría Provincial de la Policía Nacional, Comisiones Obreras (CCOO-CITE), Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), Cruz Roja, APIP-ACAM, ACCEM, CEPAIM y Cáritas.

Por parte del INSS-TGSS asistió la directora provincial, Raquel de Diego Tierno. Correos estuvo representado por Elena López Cano, jefa de Sector de Oficinas y Distribución. Por la Oficina de Extranjería acudió Pedro Ortega Martínez, jefe de la Dependencia de Trabajo e Inmigración. La Comisaría Provincial contó con la presencia del comisario jefe provincial, Luis Jiménez de Mingo, y de Salvador Craviotto Vallejo, jefe accidental de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras.

También participaron Raquel de Vicente, por CCOO-CITE; Manuel Delgado de Francisco, técnico del programa de inmigración de UGT Soria; Alicia Montero Benito, por Cruz Roja; Yovana Lázaro, responsable territorial en Soria de APIP-ACAM; Jesica Pamplona, coordinadora del programa AMPARA; María Teresa Yagüe Santas, jurídica del programa AMPARA; Jorge Mesa Manceda y Marian García Gallego, por ACCEM; Ángela Vela y Lydia Torres, por CEPAIM; y Ricardo Martínez Puebla, director de Cáritas.

La Subdelegación del Gobierno mantiene estas reuniones quincenales desde el inicio del proceso para compartir información, detectar incidencias y coordinar respuestas operativas entre los servicios públicos y las entidades que atienden directamente a las personas interesadas.