Herido en un accidente entre un camión y una furgoneta en el polígono industrial

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Una persona ha resultado herida en la tarde de este lunes como consecuencia de un accidente de tráfico en el polígono industrial Las Casas de Soria. El siniestro ha consistido en una colisión entre un camión y una furgoneta.

Según informan fuentes de la central de emergencias 112 de Castilla y León, el aviso se ha recibido a las 19.08 horas. Los hechos han ocurrido en la calle N del polígono, cerca del punto limpio de la capital. Se ha señalado que uno de los conductores implicados en el choque estaba herido en un brazo.

Para atender la emergencia desde el 112 se ha pasado aviso a la Policía Local de Soria, a la Policía Nacional y al Sacyl.