El Gobierno trasladará de Orcasitas y Torrejón el material del CPD de Soria

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El Centro de Proceso de Datos de Soria (CPD) llevará consigo el traslado de todos los medios materiales que se encuentran ahora alojados en Orcasitas y en Torrejón de Ardoz, una tareas que el Gobierno señala como «complejas», debido a los sistemas que alberga y que serán destinados a la capital soriana. En estos términos contesta el Ejecutivo central al senador del PP de Soria, José Manuel Hernando, a tres preguntas relacionadas con el CPD, referentes al traslado, la dotación de personal, materiales, licitación de contratos o diseño.

«Una vez que se realice la recepción de la obra del nuevo Centro de Proceso de Datos se comenzarán las tareas de traslado que, como se puede intuir, es un traslado complejo dada la magnitud y criticidad de los sistemas que alberga, así como la necesidad de operar de forma continuada las 24 horas del día y los 365 días del año. Se trasladarán al nuevo CPD todos los medios materiales que se encuentran alojados en los CPD con los que cuenta la Seguridad Social en Orcasitas y en Torrejón de Ardoz», explica el Gobierno en la respuesta escrita al senador.

Hernando interrogaba al Ejecutivo sobre la previsión en el proyecto de traslado de los medios personales y materiales precisos para la puesta en funcionamiento de las instalaciones y la incorporación del personal, además del porcentaje de la dotación personal que corresponderá a nuevas contrataciones, materiales precisos, el diseño del traslado de los medios personales para la puesta en funcionamiento del centro y cuando se acometerá finalizadas las obras de construcción.

El Gobierno añade que en estos momentos, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se encuentra trabajando en la dotación de los puestos de trabajo para el nuevo CPD, «para tenerla efectiva una vez que se encuentren en estas instalaciones en su fase de operación».

Incide en que actualmente se están elaborando los pliegos de las nuevas contrataciones de mantenimiento de las instalaciones físicas. «En cuanto al mantenimiento de las instalaciones de la infraestructura tecnológica, se están estudiando qué operaciones se realizarán directamente en el CPD de Soria y cuáles se realizarán desde las instalaciones de Madrid, por lo que no es posible dar una respuesta a qué porcentaje de personal corresponderá a nuevas contrataciones».

El Ministerio ya ha realizado un diseño para el traslado de los medios materiales que se encuentran alojados en los CPD con los que cuenta la Seguridad Social, en las citadas localidades de Orcasitas y Torrejón.

Por último, la respuesta gubernamental subraya que con vistas al proyecto de traslado, «se está trabajando en la definición de los contratos necesarios, no solo para el propio traslado, sino también para la puesta en marcha y el posterior mantenimiento del nuevo CPD. Los nuevos contratos que se tienen definidos son los relacionados con el mantenimiento de la infraestructura tecnológica, donde se está valorando la modificación de los contratos en vigor».

El CPD encara ya la última fase de su construcción y, de hecho, supera ya el 80%. Desde el inicio de las obras ha tenido dos incidencias destacadas, ambas relacionadas con sendos modificados de obra. El último se conoció a finales de abril, cuando se elevó su presupuesto a los 90,89 millones de euros que encarecen la obra en 3,8 millones y que añade ocho meses más de ejecución. La Gerencia de Informática de la Seguridad Social publicó el anuncio de modificación del contrato en la Plataforma de la Contratación el pasado mes de marzo.

Según la Gerencia, circunstancias imprevistas en el contrato inicial, que data de agosto de 2023, justificaban la modificación, que confirma un retraso oficial de las obras hasta el mes de julio. El plazo inicial previsto se fijó en 24 meses, que comenzaron a contar desde la formalización del acta de comprobación de replanteo, realizada a finales de septiembre de 2023.

El edificio se articula en tres plantas y dispondrá de 117 plazas de aparcamiento en el recinto. Su objeto es trasladar a Soria los 3.000 servidores de la Seguridad Social, de manera que la capital sea el centro de referencia. Desde el punto de vista del empleo se estima la llegada de 60 trabajadores especializados.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones eligió la provincia de Soria para su ubicación en el marco de una política de descentralización que apuesta por provincias de la España vacía como Soria. Estima que cuenta con el clima perfecto para la refrigeración de este tipo de instalaciones mediante aire exterior (¡freecooling¡) gracias a su temperatura media anual de 11 grados. Una diferencia especialmente significativa en verano, sostiene.

Según el estudio de idoneidad avalado por el Centro de Desarrollo de Energías Renovables Ceder-Ciemat el ahorro económico y térmico puede alcanzar entre el 50% y el 60%.

En la actualidad, el CPD ubicado en la sede central de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social en Madrid asume un alto coste de refrigeración en verano, alrededor de los 150.000 euros mensuales, lo que supone el 70% del coste de mantenimiento. Además, la elección de Soria también se basó en el hecho de que el 100% de la energía proviene de fuentes renovables y que dispone de excedentes, al consumir tan solo el 25% de la energía producida. La provincia, además, se ubica en un territorio en el que no se registran vibraciones ni existen campos electromagnéticos que puedan afectar a los equipos.