Este es el alojamiento de Soria que está conquistando a quienes nunca irían de camping

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Quizás hayas oído hablar del glamping, un destino que aúna, en un mismo lugar, glamour y camping. No te equivoques: no se trata de una acampada al uso; es turismo y alojamiento en la naturaleza con comodidades de un hotel. Y en Soria, también lo vas a encontrar.

Los glampings en Soria incluyen domos geodésicos, tiendas safari y hasta burbujas transparentes para disfrutar del paisaje y las estrellas. Además, todos disponen de equipamiento de alto standing: camas grandes, ropa de cama, baño privado, climatización y, en ocasiones, cocina o zona con microondas.

La diferencia fundamental con el camping tradicional es la ausencia de logística. No tienes que llevar nada, con la comodidad que ello implica: ni tienda, esterillas, sacos de dormir, mesas ni sillas. Al llegar, todo está preparado para usar. En el camping clásico, el visitante debe montar su espacio desde cero: instalar tienda, organizar zona de cocinar, preparar descanso. Este proceso ocupa tiempo valioso, especialmente en viajes cortos de fin de semana.

Los beneficios del glamping que atraen a nuevos viajeros

El glamping elimina completamente la logística del camping tradicional. La comodidad es absoluta: baño completo, cocina disponible, climatización constante y cama de buena calidad. Cada alojamiento garantiza intimidad y exclusividad, sin masificación de gente.

Muchos utilizan energía renovable y gestionan sus recursos con criterios medioambientales. La desconexión urbana es real: paz absoluta, relax sin ruido, oxígeno puro. Los beneficios para la salud son evidentes: reducción de estrés, aumento de serotonina, mejora digestiva.

Olvídate de horarios: puedes tomar desayuno con vistas, dormir observando estrellas. El precio, no queremos engañar, supera el camping económico, pero ofrece relación calidad-precio óptima, es asequible y no más costoso que un hotel.

Tres glampings en Soria para disfrutar al máximo

En el Miradomos, ubicado en Valdenarros, a cuatro kilómetros de El Burgo de Osma, los domos geodésicos ofrecen camas confortables, baños privados, calefacción efectiva y terraza. El cielo está libre de contaminación lumínica, condición ideal para observar estrellas.

Ahora nos trasladamos a Molinos de Duero, a media hora de Soria capital. Allí se encuentra Kampaoh Picos de Urbión, donde las tiendas safari incluyen camas cómodas, mosquiteras protegiendo de insectos molestos y nevera portátil disponible. El recinto cuenta con piscina exterior, restaurante, tienda de alimentación, campos deportivos y club infantil.

Kampaoh Picos de UrbiónKampaoh Picos de Urbión

Por último, que la denominación 'camping' del camping Cañón del Río Lobos no te engañe. Ubicado en Ucero, dentro del Parque Natural del Cañón del Río Lobos, allí podrás alojarte en iglúes y cúpulas transparentes que permiten divisar el cielo desde la cama. ¿Te imaginas disfrutar de vistas espectaculares durante el día, observación estelar por la noche?

Actividades al aire libre en el entorno natural

El entorno del Cañón del Río Lobos, Sierra de Urbión y Laguna Negra ofrece senderismo por rutas señalizadas, ciclismo de montaña, observación de aves, paseos a caballo y pesca en río. La ausencia de contaminación lumínica permite noches estrelladas únicas en España.

La reserva anticipada es fundamental en temporada alta. Plataformas de reserva de alojamientos permiten comparar opciones y precios disponibles. Además, muchos glampings ofrecen cancelación flexible para mayor tranquilidad.