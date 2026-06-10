Adjudicadas las tajadas para San Juan, la luz para Cañada Honda y la señalización de tráfico por 580.000 euros

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria ultima preparativos para las fiestas de San Juan y ya ha adjudicado, por un global de 580.000 euros, tanto las tajadas de ternera para el reparto habitual de la carne entre quienes entran en el festejo, como la señalización y balizamiento de las carreteras, además del suministro de generadores de energía eléctrica para Cañada Honda en el día de La Saca.

Tal y como publicó ayer la Plataforma de la Contratación, del suministro de tajadas y otros para las fiestas de San Juan se encargará la empresa Cárnicas Hermanos Guiaquinta, como único licitador que optó a la oferta municipal, en la cantidad de 538.560 euros. Se encargará del servicio durante tres años, finalizando en 2028.

El pliego recoge la elaboración de 15.000 tajadas crudas de aproximadamente 500 gramos cada una, envasadas al vacío, como otras tantas cocidas, realizadas de la manera tradicional de las Fiestas de San Juan (laurel, cebolla, pimienta, ajos y sal). Suministrará también 24 redondos, 24 lomos, 24 rabos, 24 solomillos, y 12 toros de lidia partidos en piezas y envasados al vacío, con cabeza, lengua, piel, patas, cola o rabo, pijero y turmas, riñones, solomillos, lomos, etc, así como patas, cuernos, orejas y testículos.

La adjudicación obliga a la empresa al nombramiento de un matarife de guardia para los sucesos que pudiesen ocurrir en el ganado ubicado en la plaza de toros y en el monte Valonsadero, así como en los festejos siguientes desarrollados en el monte Valonsadero.

Por otro lado, Electricidad Frentes se hará cargo del suministro de generadores de energía eléctrica para cañada honda por cerca de 23.000 euros, por periodo de dos años. Asimismo, los servicios de señalización y balizamiento de carreteras supone un desembolso de 18.400 euros y la adjudicataria es la empresa Señalización y Conservación Castilla SLU.

Por último, el Ayuntamiento adjudicó también el servicio de autobuses a Valonsadero con motivo del eclipse solar del 12 de agosto, por la cantidad de 20.700 euros. El servicio se deberá prestar para el público en general, para su desplazamiento al Monte Valonsadero, siguiendo las indicaciones del Departamento de Turismo, Festejos del Ayuntamiento de Soria y de la Policía Local de Soria.

Los autobuses circularán de forma ininterrumpida desde las 10.00 horas hasta las 24.00. El pliego estima que se producirán 224 viajes en ese día, con los ocho autobuses que se exige en el pliego.

La empresa Autocares Víctor Bayo es distinta a la que realiza los traslados en autobús en las fiestas y previos de San Juan hasta Valonsadero. En ese caso lo hará la empresa Automóviles La Serrana, por 90.200 euros, cuya adjudicación se publicó ya el pasado 29 de mayo.