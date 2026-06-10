La hostelería de Soria retoma la actividad formativa con un curso sobre costes

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los hosteleros de Soria vuelven a las aulas. Tras la sesión formativa realizada en marzo sobre el eclipse solar del próximo 12 de agosto, la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (Asohtur) ha retomado esta semana su programa de formación para profesionales del sector con la celebración de un taller de marcada carga económica. Versa sobre gestión de establecimientos hosteleros, costes y escandallo, una acción práctica orientada a mejorar la rentabilidad y la eficiencia de los negocios.

Esta actividad da continuidad a la jornada celebrada el pasado mes de marzo, dedicada a preparar al sector ante la llegada del eclipse solar total previsto para agosto, y supone el inicio de un calendario formativo que cuenta con la colaboración con la Diputación Provincial de Soria y el Ayuntamiento de Soria y que se desarrollará entre los meses de junio y noviembre.

El primero de los talleres sobre costes y escandallo se ha celebrado esta semana en el Espacio FOES y tendrá continuidad el próximo lunes, 15 de junio, con una nueva sesión dedicada a esta misma materia. La formación aborda aspectos fundamentales para la gestión diaria de los establecimientos como el control de costes, la elaboración de escandallos, la fijación de precios o el análisis de la rentabilidad de los productos y servicios.

Asohtur considera que la formación no solo contribuye a mejorar la gestión interna de los establecimientos sino que también repercute directamente en la calidad del servicio, la satisfacción de los clientes y la capacidad de adaptación a las nuevas demandas del mercado. Por ello, desde la Agrupación soriana se trabaja de forma permanente en el diseño de actividades formativas útiles y adaptadas a las necesidades reales de las empresas, abordando tanto cuestiones de dirección empresarial como aspectos relacionados con la innovación, la gastronomía o la atención al cliente

En este marco, Asohtur prepara nuevas acciones formativas que se desarrollarán en los próximos meses, entre las que figuran diferentes jornadas dedicadas al conocimiento del producto turístico de la provincia. Para ello se organizarán visitas guiadas que permitirán a los profesionales profundizar en la historia, la cultura y los recursos singulares de Soria, con actividades previstas tanto en la capital, en colaboración con el Ayuntamiento de Soria, como en distintos puntos del medio rural, con el apoyo de la Diputación Provincial de Soria.

La programación se completará con otras acciones formativas relacionadas con técnicas innovadoras aplicadas a la hostelería, dirigidas tanto a profesionales como al público general, así como talleres centrados en el producto agroalimentario soriano y, especialmente, en la cocina micológica, uno de los principales elementos diferenciadores de la oferta gastronómica de la provincia.