La Guardia Civil de Soria 'pilla' a un camionero quintuplicando la tasa de alcoholemia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Soria investiga al conductor de un camión por conducir quintuplicando la tasa de alcoholemia permitida, tal y como informan fuentes de la Subdelegación del Gobierno. Los hechos ocurrieron a las 16.55 horas del día 5 de junio de 2026, en la A-2 km. 167,000 dentro del término municipal de Arcos de Jalón, cuando una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Arcos de Jalón procede a la parada y control de un vehículo articulado de gran tonelaje, por la comisión de una infracción a la normativa de tráfico.

Al proceder a realizar las correspondientes pruebas de alcoholemia al conductor, éste arrojó tasas de 0,76 y 0,80 mg/l de alcohol en aire espirado, quintuplicando la tasa permitida, que para el tipo de conductor y vehículo es de 0,15 mg/l.

En vista de lo anterior, esta persona fue investigada por un presunto delito contra la seguridad vial tal y como previene el art. 379.2 del Código Penal, al haber superado la tasa de alcoholemia establecida.

Las diligencias instruidas por el EIS de Soria (Equipo de Investigación de Siniestros de la Guardia Civil de Tráfico) han sido remitidas al Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción de Plaza nº 1 de Almazán.

Consecuencias legales

Este delito puede conllevar una pena de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses, trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de uno a cuatro años.

Consejos y recomendaciones

La ingesta de bebidas alcohólicas, así como la de drogas y sustancias tóxicas influye en el conductor de un vehículo con la disminución de la capacidad sensorial, de reflejos y de atención en la conducción, desvirtuando la percepción de la realidad, determinando una conducción inapropiada y creando un concreto peligro para la vida propia y del resto de los usuarios de la vía, aumentando exponencialmente la posibilidad de sufrir un siniestro vial.

Colaboración ciudadana

La Guardia Civil recuerda la importancia de la colaboración ciudadana y pone a su disposición el número de teléfono 062 y la puesta en marcha años atrás de la APP ALERTCOPS. Esta aplicación móvil es un servicio de alertas que permite comunicarse de manera precisa, gratuita y rápida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.