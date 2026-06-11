Jornada sobre los trámites electrónicos al personal y entrenadores del CAEP de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Subdelegación del Gobierno en Soria ha celebrado una sesión informativa del programa La Administración Cerca de Ti en el Centro de Alto Entrenamiento y Promoción Deportiva (CAEP) de Soria, dirigida al personal y entrenadores de este centro.

La jornada tuvo un enfoque práctico y permitió acercar los servicios digitales de la Administración General del Estado a profesionales que desarrollan su actividad diaria en un ámbito deportivo y formativo de referencia para la provincia. Durante la sesión se explicaron herramientas de identificación electrónica como el certificado digital y el sistema Cl@ve, además de los canales disponibles para realizar trámites ante distintos organismos públicos.

Personal de la Subdelegación del Gobierno de Registro y de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer resolvió dudas sobre gestiones frecuentes y orientó a los asistentes sobre el acceso a sedes electrónicas, registros digitales, notificaciones y otros servicios que permiten relacionarse por vía telemática ante la Administración de forma segura.

La Administración Cerca de Ti es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a través de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, para facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos, en especial en territorios rurales o en espacios donde no existen sedes físicas de la Administración General del Estado.

En la provincia de Soria, el programa ha llegado a numerosos municipios y también a entidades, centros y colectivos profesionales. El objetivo es adaptar los contenidos a las necesidades de cada grupo y ofrecer información útil sobre trámites electrónicos, identificación digital y atención administrativa.

El CAEP de Soria forma parte del Centro de Tecnificación Deportiva de Soria, situado en el complejo deportivo de Los Pajaritos, y desarrolla programas vinculados al alto rendimiento, la tecnificación deportiva y la promoción del deporte en la provincia.