Jornada sobre los trámites electrónicos al personal y entrenadores del CAEP de Soria
La sesión aborda el uso del certificado digital, Cl@ve y los principales servicios electrónicos de la Administración General del Estado
La Subdelegación del Gobierno en Soria ha celebrado una sesión informativa del programa La Administración Cerca de Ti en el Centro de Alto Entrenamiento y Promoción Deportiva (CAEP) de Soria, dirigida al personal y entrenadores de este centro.
La jornada tuvo un enfoque práctico y permitió acercar los servicios digitales de la Administración General del Estado a profesionales que desarrollan su actividad diaria en un ámbito deportivo y formativo de referencia para la provincia. Durante la sesión se explicaron herramientas de identificación electrónica como el certificado digital y el sistema Cl@ve, además de los canales disponibles para realizar trámites ante distintos organismos públicos.
Personal de la Subdelegación del Gobierno de Registro y de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer resolvió dudas sobre gestiones frecuentes y orientó a los asistentes sobre el acceso a sedes electrónicas, registros digitales, notificaciones y otros servicios que permiten relacionarse por vía telemática ante la Administración de forma segura.
Soria
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Heraldo-Diario de Soria
La Administración Cerca de Ti es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a través de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, para facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos, en especial en territorios rurales o en espacios donde no existen sedes físicas de la Administración General del Estado.
En la provincia de Soria, el programa ha llegado a numerosos municipios y también a entidades, centros y colectivos profesionales. El objetivo es adaptar los contenidos a las necesidades de cada grupo y ofrecer información útil sobre trámites electrónicos, identificación digital y atención administrativa.
El CAEP de Soria forma parte del Centro de Tecnificación Deportiva de Soria, situado en el complejo deportivo de Los Pajaritos, y desarrolla programas vinculados al alto rendimiento, la tecnificación deportiva y la promoción del deporte en la provincia.