La ordenanza de la polémica ZBE de Soria contempla multas de 200 euros

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria ya tiene preparada la ordenanza que regulará la polémica Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital provincial. Tras meses de trabajo interno la propuesta, a la que ha tenido acceso este medio, será debatida este martes en comisión con la intención de poder aprobarla, de forma inicial, en un Pleno extraordinario antes de las fiestas de San Juan. La nueva normativa resuelve también la principal incógnita, las sanciones. Habrá multas de 200 euros para aquellos vehículos sin distintivo ambiental que circulen por la ZBE y no tengan aplicada ningún tipo de exención. También cabe destacar que se contempla una implantación por fases con una primer plazo de pruebas en las que no habrá sanciones.

Una de las primeras cuestiones a tener en cuenta es que las ZBE, por definición, buscan mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación. También cabe explicar que Soria, pese a ser capital de provincia, no está obligada a su implantación por estar por debajo de los 50.000 habitantes. No obstante, el Ayuntamiento sí apuesta por esta figura porque «constituye una prioridad conforme a su ambición y compromiso con la transición ecológica, por contribuir a la transición ecológica y reducir la contaminación», entre otras razones recogidas en la propia propuesta de ordenanza.

La ZBE de Soria ya es conocida y abarca la denominada almendra central de la ciudad con buena parte de la misma teniendo ya carácter peatonal. Está delimitada por los viales, que no están incluidos en la misma, paseo de San Andrés, Mosquera de Barnuevo, Espolón, Ferial, Santa María, San Pedro, Nuestra Señora del Azogue, Postas, San Lorenzo, Betetas, San Juan de Rabanera, Caballeros, Ramón y Caja, Mariano Granados y Nicolás Rabal, tal y como puede apreciarse en el mapa que acompaña esta información.

El acceso, circulación y estacionamiento en esa zona se autoriza en la ordenanza «a través del registro de vehículos autorizados en la ZBE». La ordenanza afecta a «todos los vehículos que circulen por el municipio» La aplicación de restricciones se realizará «conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de Vehículos». A grandes rasgos la prohibición se centra en aquellos vehículos que no cuentan con distintivo ambiental.

El control de acceso será con los «medio humanos o técnicos automatizados que disponga el Ayuntamiento» y la señalización informará de los vehículos que «en función de su distintivo ambiental tienen prohibido el acceso, la circulación y el estacionamiento».

En la ZBE de Soria «se prohíbe el acceso, la circulación y estacionamiento de los vehículos que no dispongan del correspondientes distintivo ambiental». No obstante, se establecen un amplio catálogo de exenciones que afectarán por ejemplo a los vehículos de residentes, los dedicados al transporte de personas con movilidad reducida o enfermedad, los propietarios de garajes en la ZBE, los servicios públicos, empresas municipales, el transporte público, vehículos históricos o los vinculados a ferias o mercadillos.

No obstante, todos estos vehículos deberán contar con una autorización para la que será necesario inscribirse en el Sistema de Gestión de Accesos de vehículos a la ZBE y haber obtenido esa autorización que se tramitará «por medios electrónicos»

Otra de las cuestiones polémicas es la existencia de cámaras de grabación y se explica que «el control de acceso se realizará mediante un sistema automático y con la plataforma que designe la autoriza municipal». Este sistema «se comprobará si el vehículo puede acceder o no, sin que sea necesario captar la imagen de los ocupantes». También destacar que habrá zonas marcadas para la carga y descarga, con horarios prefijados.

En cuanto al régimen sancionador, se advierte que no respetar las condiciones de acceso a las ZBE son de carácter grave, según la Ley sobre tráfico. Concretamente, se trata de incumplir la prohibición de circular o estacionar por parte de los vehículos no autorizados y conforme al artículo 80 de la citada ley «se sancionarán con multa de 200 euros». Además, podrá haber un incremento del 30% en función de la gravedad, los antecedentes o la reincidencia –más de una infracción similar al año–. Se establece que las denuncias pueden ser cursadas «bien por la Policía Local, bien por cualquier persona». Inicialmente desde el Ayuntamiento se avanzó que no se sancionaría y finalmente se ha optado por multas stándars.

De cara al inicio de su aplicación destacar que se hará en dos fases, la primera de ellas en pruebas con horario reducido. En la segunda se empezará a sancionar aunque de forma progresiva. En la propuesta de ordenanza no se establece el marco temporal de cada una de las fases.

La ordenanza entrará en vigor tras su aprobación. Tal y como ya está explicado este martes se debatirá en comisión y luego se debatirá en un Pleno que previsiblemente se fijará para el viernes 19 o lunes 22, antes de San Juan. Como cualquier otra ordenanza, si supera el Pleno se decretará su aprobación inicial y tras su publicación se establecerá un plazo de información pública en el que se podrán presentar alegaciones. Posteriormente, se procederá a la resolución de esas alegaciones para poder pasar nuevamente por un Pleno y proceder a su aprobación definitiva. Es en ese momento en el que entrará en vigor tras su publicación oficial en el BOP.

Este tipo de normativas ha sido, y presumiblemente pasará en Soria, objeto de polémicas políticas y judicial, con numerosos casos en los que los tribunales se han tumbado las ordenanzas. El PP ha lanzado una campaña y desde Vox se apadrinó una caravana en contra de la ZBE por lo que se espera que pueda haber recursos. FOES también se ha posicionado en contra