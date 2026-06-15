La presa de San Pedro en Soria atisba su reinicio tras adjudicar el control de las obras

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El reinicio de las obras de la presa de Oncala, conocida también como la de San Pedro Manrique está cerca de convertirse en una realidad tras años de suspensión. El Gobierno ya ha procedido a la adjudicación del contrato de control y vigilancia de las obras por algo más de 900.000 euros por lo que este verano las máquinas podrán retomar la construcción del embalse.

La firma Técnica y Proyectos ha sido la seleccionada entre las cinco propuestas presentadas para los trabajos complementarios destinados a que se cumpla la obra en los términos previstos en el pliego. El plazo de ejecución es de 27 meses, aunque siempre este tipo de contratos está condicionado a que se complete la obra que está destinada a controlar.

Hay que recordar que fue a mediados de mayo cuando el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico hizo oficial la adjudicación a la empresa Construcciones Sánchez Domínguez-Sando el contrato para la terminación de las obras de la presa de San Pedro por un importe de 10,6 millones de euros. Este precio supone una bajada del 14,5% respecto a la licitación que tuvo un precio de salida de 12,4 millones de euros. Ahora la empresa cuenta con un plazo de 25 meses para retomar los trabajos para garantizar el abastecimiento de agua de la comarca de Tierras Altas. La finalidad del proyecto es la ejecución de un embalse, con el fin de que San Pedro Manrique se abastezca con aguas superficiales procedentes del río Mayor, sin necesidad de impulsar el agua, sino que la conducción sea por gravedad, y poder así satisfacer el incremento de las necesidades que se producen en la actualidad en este núcleo, tal y como recoge el pliego.