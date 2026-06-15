Siete pueblos de Soria se iluminarán de magia el sábado en la Noche Romántica

Imagen de la noche romántica de los Pueblos más Bonitos en una edición anterior.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La magia de la 10ª edición de La Noche Romántica inundará este sábado 20 de junio los pueblos más bellos del país. Música a la luz de las velas, calles decoradas, menús temáticos y el icónico 'Beso más bonito del mundo' a las doce de la noche te esperan para vivir la escapada de tus sueños.

Esta es la propuesta turística que hace la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España. El amor, la belleza y la riqueza patrimonial de nuestra geografía se unen en la cita más esperada del año.

El sábado, 69 de los pueblos más singulares y bellos de España, integrados en la Asociación Los Pueblos más Bonitos de España, transformarán sus plazas medievales, sus castillos históricos y sus pintorescas calles empedradas para acoger la décima edición de La Noche Romántica.

En esta participan 7 municipios de Soria: Berlanga de Duero, El Burgo de Osma, Medinaceli, Monteagudo de las Vicarías, Vinuesa y Yanguas.

Bajo una atmósfera de ensueño iluminada únicamente por la luz de miles de velas y antorchas, estos destinos te invitan a huir de la rutina y dejarte cautivar por el encanto del mundo rural.

El momento culminante que erizará tu piel llegará exactamente a las 12 en punto de la medianoche. Prepárate para unirte a miles de personas en el tradicional e inolvidable 'Beso más bonito del mundo', un beso colectivo y simultáneo que llenará de vida las plazas de todos los municipios participantes (con el correspondiente ajuste horario en Canarias, para coordinarse con la medianoche peninsular).

Este gesto simbólico por el amor, el cariño y la fraternidad traspasará fronteras y se repetirá simultáneamente en centenares de los pueblos más bonitos de Francia, Italia y Valonia (Bélgica), conformando la mayor muestra colectiva de afecto del continente europeo.

Numerosos restaurantes, hoteles, románticas casas rurales y pequeños comercios han diseñado propuestas temáticas excepcionales. Se podrá disfrutar de deliciosas cenas exclusivas a media luz con menús diseñados especialmente para la ocasión, y descansar en casas rurales u hoteles boutique de encanto que recibirán a sus huéspedes con cálidas recepciones decoradas con pétalos de rosa y sorpresas íntimas.