Cabezón recuerda en el Congreso que Soria lleva 15 meses sin tren

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Soria, y su situación ferroviaria, han vuelto a ser protagonistas en la sesión plenaria del Congreso celebrada este martes. El diputado del PP por la provincia, Tomás Cabezón, era el encargado de defender una Proposición No de Ley (PNL) relativa a "la defensa del transporte en España ante los incumplimientos de la Ley de Movilidad Sostenible". En su exposición el diputado expuso con crudeza la situación de la provincia en materia ferroviaria y de infraestructuras.

La PNL del PP buscaba dar respuesta a algunos aspectos de la citada Ley que no se están cumpliendo como las compensaciones por retraso de Renfe o la creación de planes de choque "provincia a provincia" para conocer los problemas ferroviarios de cada territorio, su coste y establecer un calendario para su subsanación. "Solo pedimos que se cumpla la ley", explicó el diputado soriano.

En el transcurso de su exposición Cabezón expuso la situación de Soria que, a su juicio, está lejos de ser "una prioridad para el Gobierno". El popular recordó que, entre otras cuestiones, la provincia lleva 15 meses con la única línea ferroviaria activa paralizada (con motivo de las obras de la autopista ferroviaria Zaragoza-Algeciras) o que la electrificación de la Soria-Torralba tampoco ha comenzado por problemas de falta de capacidad energética. Cabezón también recordó los dos estudios sobre la reapertura de la Soria-Castejón y los "cero trenes" y completó su radiografía con los más de dos años acumulados sin licitar nuevos tramos de la A-15, los más de 30 años de obras en la A-11 y remató con la falta de conexión de la provincia con la Alta Velocidad. "No pedimos privilegios, sino igualdad", explicó aludiendo también a la falta de oportunidades que supone la ausencia de infraestructuras.