El Comercio también preacuerda su convenio con una subida del 3,25%

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Tras semanas de incertidumbre y con un clima latente de conflictividad laboral, la negociación de los convenios colectivos de la provincia toma velocidad. Hace apenas unos días se logró el preacuerdo en el Metal, el sector que afecta a un mayor número de trabajadores, y ahora el pacto alcanza al Comercio, otro de los sectores importantes con más de 2.500 empleados en la provincia. El preacuerdo incluye un convenio hasta 2028 con subidas salariales del 3,25% para el primer año y 3% para cada uno de los dos siguientes, según informaron desde Comisiones Obreras.

Una vez suscrito el preacuerdo, el próximo paso es la redacción del convenio en los términos pactados. Tras la preceptiva revisión por parte de los implicados se procederá a la firma definitiva del acuerdo. Su entrada en vigor se producirá tras su publicación en el boletín oficial de la provincia.

A través de un comunicado de prensa, desde CCOO se mostró la «satisfacción» por haber alcanzado un preacuerdo «en la segunda reunión de la negociación del convenio colectivo del Comercio de Soria». Tal y como está explicado, el acuerdo se extiende durante las dos próximas anualidades y tendrá efectos retroactivos a 1 de enero de 2026.

Uno de los capítulos más importantes del acuerdo es que el pacto alcanzado «contempla una subida salarial para el 2026 del 3,25%, y para el 2027 y 2028 del 3% por cada uno de los años». Además, «se ha firmado una revisión salarial adicional al IPC de 1% al finalizar la vigencia del convenio en 2028». Otra cuestión importante es que se establecen diferencias entre categorías profesionales de 105 €, 210 € y 315 € suponiendo este incremento hasta un 6% de subida salarial para categorías del Grupo I y Grupo II. Cabe recordar que en el preacuerdo del metal se lograron subidas incluso superiores con un 3,5% de incremento salarial en todos y cada uno de los tres años a los que afecta el convenio en el citado sector.

Más allá de las mejoras que afectan a cuestiones retributivas, desde el sindicato se explicó que en materia de conciliación y calidad de vida, «se ha conseguido un fin de semana más de calidad para el 2027 y otro más para el 2028, pasando así a poder disfrutar desde el 2028 de 4 fines de semana de calidad (sábado y domingo)».

La secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO Soria, Ana Carmen Marina, destacó que «gracias al trabajo, la negociación y la firme defensa de los intereses para las personas trabajadoras del sector de Comercio de Soria, CCOO demuestra que con la negociación colectiva se avanza en derechos y en mejorar las condiciones laborales». La líder sindical «agradece la confianza» depositada por los trabajadores y las trabajadoras del sector del Comercio y incidió en que «reafirmamos nuestro compromiso de seguir avanzando en derechos».