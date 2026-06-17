La Junta se alía con Asohtur para cubrir las vacantes en la hostelería

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León, a través del servicio de empleo, Ecyl, ha suscrito una alianza con la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (Asohtur) de cara a movilizar el mercado laboral en este sector para el próximo verano. El acuerdo incluye que la agrupación se encargue de hacer unas «entrevistas expres» que servirán para poner en contacto a potenciales demandantes de empleo con las empresas.

La colaboración entre el Ecyl y Asohtur se ha formalizado través de un contrato cuyo objeto es precisamente «la realización de entrevistas expresa para poner en contacto a demandantes de empleo con distintas empresas con el fin de activar el mercado de hostelería soriano e intentar cubrir sus necesidades», según aparece reflejado en la Plataforma de Contratación público. Esta acción de impulso al mercado laboral se desarrollará durante un mes y tendrá un coste para las arcas públicas de poco más de 3.600 euros.

Fuentes de la Delegación Territorial indicaron que en los próximos días se presentará la iniciativa vinculada por el empleo. No es la primera vez que se realiza una acción similar. A principios del mes de diciembre de 2025 ya se efectuó en términos parecidos. En aquel momento se pusieron sobre la mesa unas 60 ofertas laborales y se citó a más de 800 personas para las entrevistas.

«Esta iniciativa se corresponde con una necesidad que hemos detectado conjuntamente con las empresas del sector, donde se ha buscado la conexión entre una persona que quiere trabajar y un empresario que quiere contar con alguien para crecer», señaló en aquel momento el gerente del Ecyl, Jesús Blanco.

En los últimos datos de paro registrado en Soria había, al cierre de mayo, 2.633 demandantes de empleo con 1.741 personas vinculadas al sector Servicios, que es el que agrupa las actividades relacionadas con la hostelería.

BOLSA DE EMPLEO

La Cámara de Comercio de Soria ha reactivado su Bolsa de Empleo de Verano «con el objetivo de ayudar a las empresas a cubrir las necesidades de contratación temporal que surgen durante los meses estivales.» La iniciativa está dirigida especialmente a sectores como hostelería, comercio, industria, turismo o sanidad, que incrementan su actividad en esta época.

A través de la plataforma Soria Emplea, las empresas pueden publicar sus ofertas de trabajo para verano, facilitando así el contacto con personas en búsqueda de empleo, incluidos jóvenes estudiantes que desean incorporarse al mercado laboral durante sus vacaciones.

La Cámara destaca que esta herramienta «contribuye a conectar de forma rápida y eficaz la oferta y la demanda de empleo en la provincia». Las empresas interesadas pueden publicar sus vacantes en https://soriaemplea.camarasoria.com indicando en el título que se trata de una oferta para verano y, para cualquier consulta, contactar con la Cámara a través del teléfono 975 21 39 44 o del correo info@camarasoria.com.

Cabe recordar que desde la Cámara de Comercio de Soria se ofrece una amplia variedad de servicios en materia de empleo que abarca todos los procesos vinculados a la búsqueda de empleo, tanto para los demandantes como para las propias empresas.