Soria Ya quiere que se derogue la Zona de Bajas Emisiones en la capital por innecesaria

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

La implantación de la Zona de Bajas Emisiones, ZBE, "no es útil" en Soria donde no existe contaminación atmosférica, y además no se cumple el criterio de superar los 50.000 habitantes para que sea obligatoria. Con esa premisa, Soria Ya lo tiene claro, su aplicación en la capital es innecesaria y pide que se derogue. "Hay que estudiar que se derogue, que parece ser que se puede", afirmó uno de los portavoces de la plataforma ciudadana, Carlos Vallejo, quien añadió que es "recurrible" y "reversible".

Aseguró que el Ayuntamiento de Soria ha adquirido las cámaras porque tenía una subvención europea, pero, además, falta determinar cómo se van a controlar dichas cámaras y las multas que se puedan derivar. "Compramos el termómetro y buscan la fiebre", "primero se compró el radar y ahora se busca la carretera", criticó la plataforma.

"Se han instalado 32 cámaras para 29,6 hectáreas en una zona ya peatonal o con tráfico limitado", sostiene Soria Ya. «¿Tiene la ciudad de Soria problemas con la contaminación atmosférica o con la calidad del aire?, la respuesta es no», afirmó Vallejo, quien se recordó que la capital soriana es una de las ciudades con mejor calidad del aire del país, debido a una baja densidad de tráfico, una escasa actividad industrial pesada, la abundancia de zonas verdes y una ubicación geográfica que favorece la dispersión de contaminantes.

Vallejo criticó la defensa que hace el Ayuntamiento de la ZBE por el respeto al Medio Ambiente y por la calidad del aire. Pero lo confrontó con la política que se ha adoptado recientemente respecto al tráfico rodado en la ciudad, que "no sigue estos criterios ya que hoy día los sorianos tienen que hacer más kilómetros para llegar a los mismos sitios que antes de la ejecución de las obras de las travesías de la ciudad, hay que tener el coche más tiempo encendido y en circulación, hay que soportar más esperas en semáforos, etc".

«En Soria no se ha creado una Zona de Bajas Emisiones porque existiera un problema de contaminación; se está justificando porque ya se han comprado e instalado las cámaras», subrayó Vallejo.

Por ello, desde Soria Ya exigen que si se quiere potenciar la no utilización del vehículo particular hay que mejorar las infraestructuras y los servicios que favorecen esta medida medioambiental, como son la creación de aparcamientos disuasorios y la potenciación del transporte colectivo (autobús urbano).