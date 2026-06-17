El PP anuncia que derogará o llevará al Contencioso la zona de Bajas Emisiones: "No nos tiembla la mano"

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Contra la Zona de Bajas Emisiones 'por tierra, mar y aire". El PP va con todo contra el controvertido sistema, la ZBE, que previsiblemente aprobará este viernes el Ayuntamiento de Soria con la mayoría absoluta de los concejales socialistas. Va con todo y además ha anunciado este miércoles por boca de sus ediles, la portavoz Belén Izquierdo y Saturnino de Gregorio, que caso de que se dé validez finalmente en la sesión plenaria, la derogarán si alcanzan la Alcaldía.

Derogación que, en cualquier caso, y dependiendo de los plazos, anuncian otro obstáculo en el camino: la presentación de un recurso ante el Contencioso: "No nos tiembla la mano", ha expresado Izquierdo.

A la campaña ya iniciada por el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Soria de buzoneo de folletos contra la ZBE, se le une ahora una recogida de firmas desde este miércoles por la tarde en el paseo del Espolón, en el que los vecinos de Soria que estén contra este sistema en la ciudad puedan estampar su firma. El PP colocará una carpa para dar más visibilidad a esta oposición.

Dos son los argumentos que los populares presentan para oponerse a la ZBE en la ciudad. Por un lado, que efectivamente no es obligatoria para ciudades de menos de 50.000 habitantes, como es el caso de Soria. Por el otro, que la contaminación no alcanza parámetros ni mucho menos elevados en la capital soriana, por lo que la medida tampoco encajaría en este apartado. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Soria dispone de una subvención de la Unión Europea de 548.000 euros para poner en marcha la ZBE. Interrogado De Gregorio sobre qué pasaría con esta subvención si el PP la deroga ha contestado: "Ya veremos".

La ZBE se convierte así para los populares en el gran caballo de batalla contra la recientemente estrenada Alcaldía de Javier Antón, que a la 'patata caliente' de Cerro de los Moros debe sumar ahora una planificación del anillo central de la ciudad muy contestada desde la oposición, ya que Vox también ha anunciado su rechazo frontal a la ZBE, como hace en todas las ciudades del país.

Para Izquierdo, la Zona de Bajas Emisiones "no responde a la realidad de la ciudad, es una carga para los vecinos y para la economía local; por población y calidad de aire no se debe implantar" y ha recordado que Soria "tiene el mayor pinar continuo de Europa".

Se ha preguntado que "qué pasaría con el mantenimiento del sistema" y ha asegurado que "complicará la vida de los vecinos". Otro argumento del PP es que "no hay una red de transporte eléctrico o de combustión para sustituir al vehículo" y que se generaría "una situación complicada en el día a día, por ejemplo llevar a los chicos al cole, que no debe ignorarse". Del mismo modo, ha afirmado que "desincentivará el consumo en la hostelería y el comercio".

En cuanto al tráfico, "el problema no se elimina porque se trasladará a los barrios".

De Gregorio ha reiterado que Soria no tiene 50.000 habitantes, que obliga a una ZBE, "ni niveles de contaminación significativos". "No es excusa pedir una subvención". Ha vuelto a reclamar un informe del Ayuntamiento precisamente sobre la contaminación "que no se nos ha facilitado, no está el expediente en la contaminación, y en este punto se debe reflejar si es necesaria o no una ZBE".

En el turno de preguntas, los populares han recordado las recientes sentencias que han tumbado ZBEs en capitales de Castilla y León como Burgos, Segovia, Valladolid o Ávila, "sistemas que por distintos motivos han fracasado", a pesar de contar con más de 50.000 habitantes.

"¿Qué sentido tiene una orden normativa que es susceptible de empeorar?", se ha preguntado Izquierdo. "¿Una ZBE y metemos diésel?" "¿Cuántos puntos de recarga hay en la ciudad para los coches eléctricos?" "¿Si no hay cambios, para qué la hacen"?

Además, los populares sostienen que "nunca ha habido atascos en Soria y ahora los hay. Es una ciudad intransitable para el vehículo", han expresado.