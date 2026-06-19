El centro de Soria se llena de ovejas: las fotos de la Fiesta de la Trashumancia
El recorrido en tres etapas transcurre por la Cañada Real Soriana Oriental, partió del camino del Cañuelo, atravesando la ciudad de Soria, creando una experiencia única que invita a ser parte de una historia que todavía sigue escribiéndose, la de la trashumancia
Las calles de Soria amanecieron con un sonido poco habitual: el tintineo de los cencerros del rebaño de los hermanos Pérez, de Navabellida, que atravesó la capital camino de las Tierras Altas en el marco de la decimosexta edición de Somos Trashumantes. Un acontecimiento que va más allá del espectáculo visual, pues los Pérez son considerados los últimos ganaderos trashumantes de merino de toda la provincia, los guardianes de una forma de vida que hunde sus raíces en siglos de cultura pastoril serrana.
A su paso por Mariano Granados, decenas de niños y curiosos se acercaron para contemplar la curiosa estampa más propia de antaño que de la contemporaneidad; la iniciativa, convertida en una de las citas turísticas y culturales más singulares de Soria, busca acercar al público el mundo del pastoreo extensivo y su trascendencia ambiental. Quienes se sumaron al recorrido tuvieron la oportunidad de acompañar al ganado a través de algunos de los parajes más evocadores del norte soriano: Garray, Numancia, los robledales del Zarranzano, el acebal de Garagüeta y la Sierra de Alba jalonaron una ruta cargada de historia y naturaleza. La convivencia con los pastores, las actividades ligadas a la gastronomía y la cultura tradicional y la Fiesta de la Trashumancia a la llegada a Navabellida completaron un programa pensado para todos los públicos.
Esta edición, no obstante, tiene un peso emocional especial. Después de más de medio siglo bajando con sus merinos desde las sierras sorianas hasta las dehesas del sur de la península, siguiendo la misma Cañada Real Soriana Oriental que recorrieron generaciones de pastores antes que ellos, todo indica que los hermanos Pérez se despiden de la trashumancia antes de acogerse a la jubilación. Lo que comenzó como una tradición heredada y mantenida con tesón durante décadas llega así a su capítulo final.
La jornada de mañana, sábado, pondrá el colofón a esta edición tan cargada de significado con la llegada del rebaño a Navabellida y la celebración de la Fiesta de la Trashumancia, donde unas migas servirán para celebrar la culminación de la labor. Más allá del regocijo de la festividad, el evento quiere dejar un mensaje de fondo: la trashumancia y el pastoreo extensivo no son solo patrimonio etnográfico, sino herramientas fundamentales para la conservación de la biodiversidad, el cuidado de los pastos y las vías pecuarias y la prevención de incendios forestales. Un legado que los hermanos Pérez han sostenido durante toda una vida y que, con su retirada, corre el riesgo de extinguirse para siempre en tierras sorianas.
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia
Cientos de ovejas atraviesan la capital en las Jornadas de la Trashumancia