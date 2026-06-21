Soria pierde más del 30% de solicitantes PAC en sólo una década

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Cada vez hay menos beneficiarios de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) en Soria. Un goteo que es incesante desde hace diez años. Actualmente, estos pagos que llegan directamente de las arcas comunitarias europeas benefician a 3.524 solicitantes en la provincia, según los datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), el organismo encargado adscrito al Ministerio de Agricultura encargado de que los fondos asignados a España se apliquen estrictamente a lograr los objetivos de esta política europea. Son 700 perceptores menos desde la pandemia, pero la realidad es que en una década se han perdido 1.576 solicitantes, lo que supone una merma del 30%.

Así, Soria registra 3.625 solicitudes únicas de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) para 2026, un 6% del total de las recibidas por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que suma 58.684, desde que el pasado 1 de febrero se abrió el plazo de peticiones hasta el 15 de mayo. Son 101 perceptores menos que el año pasado, lo que implica un descenso del 2,78%, pero de nuevo se confirma la pérdida constante de solicitantes año tras año.

De hecho, en 2020 fueron 4.234 las peticiones de ayudas PAC en Soria, 700 más que en la actualidad, es decir, la cifra ha caído un 16,7%, según los datos de Agricultura. La sangría es aún mayor si se comparan los datos con los de 2015, cuando se registraron en la provincia 5.100 solicitudes. 1.576 profesionales menos en una década, que confirma una pérdida del 30% de los perceptores.

Sin embargo, la superficie ha remontado ligeramente en esta campaña, pasando de las 455.644 hectáreas declaradas en 2025 a las 456.640 hectáreas para esta PAC, lo que supone un incremento del 0,21%, tal y como reflejan los datos.

La línea descendente se lleva registrando desde hace tiempo condicionada por la falta de relevo generacional en el campo y la dificultad para acceder a las tierras de labor. Las organizaciones agrarias llevan años reclamando medidas para contrarrestar esta situación que no revierte. Y ahora se hace más patente con la falta de rentabilidad de los cultivos, con precios bajos que no compensan los elevados costes de producción, que están ahogando al sector.

No obstante, en positivo hay que señalar que como viene sucediendo en años anteriores, disminuye el número de solicitudes para dar paso a explotaciones más profesionales y dimensionadas que mantienen la superficie de cultivo.

Cabe recordar que sólo pueden ser beneficiarios de la PAC los titulares de explotaciones agrarias o forestales ubicadas en Castilla y León, que dispongan de unidades de producción susceptibles de ser beneficiarias de intervenciones en forma de pagos directos de la PAC.

A partir de ahora, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural realizará las comprobaciones oportunas y la monitorización de los cultivos. Los propios beneficiarios podrán aportar fotografías georreferenciadas -para lo que la Junta ofrece una aplicación propia-, actas de Agroseguro o cualquier documento que permita verificar la actividad o el cultivo en caso de posibles discrepancias.

Todo ello con el objetivo de la Junta de Castilla y León de efectuar los anticipos de las ayudas en el primer día hábil que se autorice por la Comisión Europea, así como alcanzar una ejecución de pagos en el mismo año de la solicitud del 90%.