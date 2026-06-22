Qué pasa si capturas un cangrejo autóctono por accidente: la normativa, sanciones y cómo identificarlo

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Si capturas un cangrejo autóctono por accidente, debes devolverlo inmediatamente al agua sin dañarlo. La pesca de esta especie está totalmente prohibida en España porque figura en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como vulnerable. Mantenerlo, transportarlo o no soltarlo puede acarrear sanciones graves e incluso delitos contra la protección de la fauna.

Para más información sobre cómo distinguir las especies de cangrejo y qué normativa aplica en tu provincia, consulta la guía actualizada de la Junta de Castilla y León.

Cómo identificar el cangrejo autóctono y qué hacer si lo capturas

El cangrejo autóctono o de patas blancas (Austropotamobius pallipes) es una especie nativa de España que ha retrocedido drásticamente en las últimas décadas. Sus poblaciones son extremadamente reducidas y solo habitan en cabeceras de ríos de alta montaña con agua pura. Esta especie comparte nivel de amenaza y protección con el lince ibérico, el águila imperial o el quebrantahuesos en Andalucía.

La identificación visual es clave para no equivocarse en el río. El cangrejo autóctono presenta tonos pardos, carece de la mancha clara típica del cangrejo señal y muestra una parte inferior blanquecina en las pinzas, rasgo por el que también se le conoce como cangrejo de patas blancas.

En cambio, el cangrejo señal suele presentar una mancha blanquecina en la articulación de las pinzas, mientras que el cangrejo rojo americano se reconoce por su color rojizo intenso y pinzas más alargadas.

White-clawed Crayfish (Austropotamobius pallipes)

Si un pescador encuentra un ejemplar autóctono de forma accidental, debe devolverlo inmediatamente al agua y evitar cualquier daño. La normativa de Castilla y León establece que la pesca del cangrejo autóctono queda totalmente prohibida y, en caso de capturar algún ejemplar, deberán ser devueltos de inmediato a su hábitat natural.

Sanciones y delitos por pescar cangrejo autóctono

La pesca del cangrejo autóctono está prohibida en todo el ámbito territorial de España al estar incluido en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas y catalogado como especie vulnerable. En Castilla-La Mancha, esta prohibición es absoluta y la población es extremadamente reducida.

Pescar cangrejo autóctono puede tener consecuencias jurídicas graves. La Guardia Civil de Albacete ha imputado a cuatro hombres un delito contra la protección de la fauna por pescar 134 cangrejos de río autóctonos en un río donde la pesca está prohibida. Dos furtivos fueron condenados a 4 meses de cárcel y 1.400€ por pescar cangrejo autóctono, además de inhabilitación para cazar o pescar durante dos años.

Las infracciones en pesca se clasifican en leves, menos graves, graves y muy graves. Pescar en época de veda o en zonas acotadas sin permiso conlleva sanciones de 250 a 980 euros. Las infracciones graves, como pescar con red, se penalizan con multas de 980 a 9.800 euros. La mayoría llevan retirada de la licencia de pesca durante un año.

Detrás de esta diferencia legal hay una explicación ecológica clave. El cangrejo rojo y el señal no son nativos y su expansión ha contribuido al declive del autóctono, por competencia y transmisión de enfermedades. La afanomicosis es letal para el cangrejo de río autóctono y fue introducida por especies invasoras.

Para el aficionado, la recomendación más útil es sencilla: antes de cada salida conviene revisar la normativa vigente y asegurarse de que la identificación es correcta. Si hay mancha clara en la pinza, es cangrejo señal; si domina el rojo intenso, será cangrejo rojo; y si hay duda de autóctono, lo prudente y legal es soltarlo de inmediato.