Autoridades alertan en Soria: pescar cangrejos así puede salirte caro

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha lanzado un aviso claro a los aficionados a la pesca del cangrejo en Soria: no basta con tener licencia, hay que respetar fechas, tramos, cebos y especies. En 2026 la temporada arranca el 1 de junio y concluye el 31 de diciembre, pero en cotos, aguas AREC y EDS hay fechas vedadas para que no interfieran con la trucha. La delegación territorial ha puesto a disposición de los pescadores folios resumen y un mapa interactivo con los tramos prohibidos.

Qué exige la normativa de cangrejo en Soria 2026

El punto de partida es la licencia de pesca en vigor de Castilla y León. Sin ella, no se puede pescar cangrejo rojo ni señal. En Soria, en la norma general se permite pescar cangrejos de río del 1 de junio al 31 de diciembre de 2026, pero en cotos de pesca, aguas en régimen especial controlado (AREC) y Escenarios Deportivos-Sociales (EDS) hay fechas vetadas. Pueden ser los días hábiles trucheros y, una vez cerrada la temporada, se da libertad para el cangrejo.

Hay dos novedades importantes: dos tramos de control poblacional que requieren pases especiales. El río Caracena desde su nacimiento al puente de Fresno de Caracena a Villanueva de Gormaz (120 pases) y el río de la Dehesa o Mojabragas desde el puente de la Loma Rasa hasta el embalse de la Cuerda del Pozo (25 pases). En estos tramos la temporada se acorta: del 1 de junio al 15 de octubre. El horario es el mismo que en trucha: desde una hora antes del amanecer hasta una hora después de la puesta de sol. De noche cerrada, prohibido.

Pescar cangrejos sin licencia puede salirte caroGetty Images

Motivos más frecuentes de multa por cangrejo

La primera causa de sanción es pescar sin licencia o sin el pase de control cuando es obligatorio en los tramos de control poblacional. También se multa pescar en tramos vedados, especialmente en zonas de nacimiento y primeros kilómetros donde puede habitar el cangrejo autóctono protegido. Otro foco constante es el uso de cebos prohibidos: solo se permite cebo muerto, incluidos trozos de pescado, pero queda prohibido usar como cebo vivo o muerto cualquier ejemplar de especies exóticas invasoras como lucioperca, siluro, alburno o black bass.

Se sanciona no devolver al agua el cangrejo autóctono sin causarle daño, y también devolver al río cangrejo señal o rojo de las marismas, que son especies invasoras y deben ser sacrificados. También puede haber denuncia si no llevas la tarjeta de identificación en cada retel con nombre, apellidos y DNI, o si ocupas más de 100 metros de orilla y usas más de 20 reteles simultáneamente. Cada retel debe ser de máximo 50 centímetros de diámetro y mantenerse al menos 10 metros del retel del pescador inmediato.

Cuánto puede costar una sanción

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. Una infracción leve como no llevar licencia o permiso de coto se sanciona con multas de 10 a 250 euros. Las menos graves, como pescar en época de veda o en zonas acotadas sin permiso, conllevan 250 a 980 euros. Las graves, como pescar con red o arpones, se penalizan con 980 a 9.800 euros. Las muy graves, como pescar con electricidad o envenenar aguas, se castigan con 9.800 a 49.000 euros. Además, cada cangrejo no autorizado tiene una indemnización de 24,5 euros.

Antes de ir al río, consulta el mapa interactivo de tramos prohibidos y revisa si necesitas pase de control. Las autoridades advierten: pescar cangrejo sin cumplir la normativa puede salirte muy caro en Soria.