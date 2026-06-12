Pescar cangrejos en Soria: qué permisos necesitas y cómo hacer el trámite paso a paso

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Quienes quieran pescar cangrejos en Soria deben tener claro que no siempre basta con acudir al río con la licencia general. Según el tramo elegido, la normativa puede exigir además un permiso específico o un pase de control, por lo que conviene revisar antes qué trámite corresponde en cada caso y ante qué administración debe gestionarse.

Para solicitar permisos de pesca para cangrejos en Soria, el primer requisito administrativo es tener en vigor la licencia de pesca de Castilla y León; después, según el tramo concreto donde quieras pescar, puede bastar esa licencia o hacer falta además un permiso de pesca o un pase de control. La administración competente es la Junta de Castilla y León, que centraliza la tramitación por vía telemática y también por atención telefónica a través del 012.

Trámite básico

La primera licencia puede obtenerse online con los datos del DNI o con certificado digital, y también por teléfono llamando al 012 o al 983 327 850. En la solicitud telemática se piden, entre otros datos, NIF o NIE, número de soporte IDESP o TIE, nombre y apellidos y fecha de nacimiento, todos contrastados con los registros de identificación oficial.

¿Qué permiso necesitas?

No en todos los casos se pide lo mismo: en aguas de acceso libre no hace falta permiso adicional, mientras que en cotos de pesca sí se exige permiso, y en determinadas aguas en régimen especial controlado o escenarios deportivos-sociales se exige pase de control.

La propia Junta indica que, para algunas masas de agua, además de la licencia, hay que contar con un permiso de pesca con coste económico o con un pase de control gratuito, por lo que el paso clave es identificar antes el tramo exacto donde se quiere pescar el cangrejo.

El caso de Soria

Para la pesca de cangrejo en Soria, el periodo general figura en el portal autonómico como del 1 de junio al 31 de diciembre, aunque los tramos sometidos a régimen especial se rigen por su plan de pesca aprobado y pueden tener excepciones propias.

En la práctica, eso significa que un pescador no debe dar por suficiente la licencia general sin revisar antes si el tramo soriano elegido está sujeto a permiso o pase de control, porque la obligación cambia según la categoría administrativa del agua.

¿Dónde se gestiona?

La vía principal de gestión es la plataforma oficial Pesca en Castilla y León, desde la que se tramitan licencias y se consulta la información por tramos y masas de agua. Además, el Ayuntamiento de Soria remite expresamente a la sede electrónica de la Junta para obtener las licencias de caza y pesca, lo que confirma que el procedimiento no se resuelve en el consistorio, sino en la administración autonómica.

¿Qué necesitas para pescar cangrejos en Soria?

Desde el punto de vista burocrático, el procedimiento correcto sería este:

1) Obtener o renovar la licencia autonómica.

2) Localizar el tramo donde quieres pescar.

3) Comprobar si es agua de acceso libre, coto, AREC o EDS.

4) Sacar, si procede, el permiso o pase de control correspondiente antes de acudir al río.