Millones de conductores han visto esta señal sin saber que está inspirada en un pueblo de Soria

La señal que anuncia monumentos históricos en las carreteras españolas toma como referencia el Arco Romano de Medinaceli, uno de los símbolos patrimoniales más reconocibles del país.Rotuvall

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Millones de conductores la han visto alguna vez en una carretera española. Es el símbolo que anuncia la proximidad de un monumento histórico, una imagen tan familiar que pasa desapercibida para la mayoría. Lo que pocos saben es que su silueta está inspirada en un monumento real que se alza desde hace casi dos mil años en Medinaceli, un pequeño pueblo de Soria donde una antigua puerta romana sigue alimentando algunos de los misterios más fascinantes de la Hispania romana.

Dominando el valle del Jalón desde más de 1.200 metros de altitud, el Arco Romano de Medinaceli constituye uno de los monumentos más singulares del patrimonio español. El Ayuntamiento de Medinaceli destaca que se trata del único arco romano conservado en España con tres vanos, una característica que lo convierte en una pieza excepcional dentro del legado romano peninsular. Sin embargo, su verdadera singularidad no reside únicamente en su arquitectura. Durante siglos, historiadores, arqueólogos y viajeros han intentado descifrar las historias ocultas tras sus piedras.

El Arco Romano de Medinaceli que inspiró una señal conocida por todos

La mayoría de los españoles identifica de inmediato la señal de tráfico que indica la presencia de un monumento histórico. Lo que no resulta tan conocido es que su diseño está inspirado en el Arco Romano de Medinaceli. Así lo recuerda el propio Ayuntamiento de la localidad soriana, que señala que la silueta de este monumento sirvió de modelo para el icono oficial utilizado en la red viaria española.

Situado estratégicamente sobre el valle del Jalón, el arco fue concebido para ser visto desde la distancia. Su imagen dominaba una de las principales vías de comunicación de la Hispania romana y proyectaba una sensación de poder que todavía hoy sigue impresionando a quienes llegan hasta la villa.

El Arco Romano de Medinaceli y las letras desaparecidas que hablaron veinte siglos después

Parte del misterio que rodea al monumento se encuentra en su zona superior. Allí todavía son visibles una serie de perforaciones y marcas que durante siglos despertaron la curiosidad de estudiosos e investigadores.

Según explica el Ayuntamiento de Medinaceli, esas huellas corresponden a las antiguas letras de bronce que coronaban el arco. Con el paso del tiempo desaparecieron, probablemente atraídas por el valor del metal, pero dejaron tras de sí un rastro inesperado.

La investigación desarrollada por Géza Alföldy y Juan Manuel Abascal, recogida por la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y por la Fundación Medinaceli, permitió estudiar esas perforaciones y reconstruir parcialmente el contenido de las inscripciones originales. Gracias a esos pequeños agujeros fue posible plantear cómo se leía un texto desaparecido hacía casi dos mil años.

Los especialistas identificaron fórmulas vinculadas al culto imperial romano, entre ellas la inscripción latina «Numini Augusto Sacrum», una dedicatoria que refuerza el carácter simbólico y político del monumento.

Desde su posición privilegiada sobre el valle del Jalón, el Arco Romano de Medinaceli fue concebido como una monumental puerta de acceso y una demostración del poder de Roma en Hispania.Medinaceli.es

El Arco Romano de Medinaceli y el misterio de un emperador borrado

La reconstrucción de aquellas inscripciones permitió descubrir una historia todavía más sorprendente. Según los trabajos de Alföldy y Abascal, difundidos por la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, el monumento habría estado dedicado originalmente al emperador Domiciano.

Tras su asesinato en el año 96 d. C., el Senado romano decretó la condena de su memoria, una práctica mediante la cual se intentaba eliminar cualquier referencia pública al gobernante caído en desgracia. Como consecuencia, su nombre fue borrado de numerosos monumentos repartidos por el Imperio.

Los investigadores consideran que algo similar ocurrió en Medinaceli. Las letras que mencionaban a Domiciano habrían sido retiradas y sustituidas posteriormente por otras dedicadas a Trajano. Lo que hoy parecen simples marcas en la piedra serían, en realidad, las cicatrices visibles de una operación política ejecutada hace casi veinte siglos.

Pocas construcciones conservan de forma tan evidente las huellas de un episodio de propaganda imperial desarrollado en la Antigüedad.

El Arco Romano de Medinaceli, construido en el siglo I d. C., conserva las huellas de antiguas inscripciones imperiales y sigue siendo el gran símbolo histórico de la villa soriana.Medinaceli.es

El Arco Romano de Medinaceli y la frontera que quizá nunca existió

Otra de las historias que ha acompañado al monumento durante décadas tiene que ver con su posición geográfica. El Ayuntamiento de Medinaceli recuerda que algunos estudiosos llegaron a plantear que el arco podría señalar el límite entre dos importantes divisiones administrativas romanas: Caesaraugusta y Clunia.

La teoría parecía lógica. El monumento domina uno de los principales corredores naturales del interior peninsular y ocupa una posición estratégica que durante siglos llamó la atención de viajeros y eruditos.

Sin embargo, los estudios recogidos por la Fundación Medinaceli cuestionan esa interpretación. Las excavaciones realizadas en 1991 demostraron que la estructura estaba directamente conectada con la muralla romana de la ciudad. Aquellos hallazgos reforzaron la idea de que se trataba de una puerta monumental integrada en el sistema defensivo urbano y no de un elemento fronterizo.

Aun así, el debate histórico sigue siendo uno de los grandes atractivos que rodean al monumento.

El Arco Romano de Medinaceli y la gran pregunta sobre su función real

Durante mucho tiempo tampoco estuvo claro qué era exactamente esta construcción. ¿Un arco triunfal? ¿Una puerta de acceso? ¿Un monumento propagandístico destinado a impresionar a quienes llegaban desde el valle?

La Fundación Medinaceli recoge que las investigaciones arqueológicas acabaron demostrando que el arco formaba parte de la muralla de la ciudad romana. Sin embargo, los especialistas coinciden en que su función iba mucho más allá de la defensa.

Los estudios de Abascal y Alföldy sostienen que el monumento fue diseñado para proyectar una imagen de prestigio y autoridad. Visible desde gran distancia, actuaba como una demostración del poder de Roma sobre el territorio. Su ubicación, dominando el valle del Jalón, no respondía a una casualidad arquitectónica, sino a una estrategia cuidadosamente planificada.

Desde esa posición privilegiada, quienes se aproximaban a la ciudad contemplaban una construcción monumental que simbolizaba la presencia del Imperio incluso antes de atravesar sus murallas.