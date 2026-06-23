Adif retrasa al cuarto cuatrimestre del año el regreso del servicio de trenes a Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El servicio de trenes no volverá a prestarse en Soria hasta el cuatro cuatrimestre del año. Es la previsión actual que maneja el Administrador de Infraestructuras Ferroviario, Adif, para la finalización de las obras de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza que son las que están condicionando la prestación por tren en la línea Soria-Torralba, interrumpida desde abril del año pasado. Esto supone un nuevo retraso en la reapertura del tren en la provincia, ya que la estimación anterior contemplaba que la suspensión del tráfico ferroviario y el servicio alternativo por carretera se prolongarían a lo largo del segundo trimestre del año, una fecha que está ya muy próxima a expirar.

Desde Adif indican que las obras autopista ferroviaria que afectan a Soria «están muy avanzadas», pero han sufrido retrasos importantes por robos y actos vandálicos en la catenaria y sistemas de señalización, especialmente en la zona de Arcos de Jalón. Actualmente ya se han completado la obra civil y la renovación de vía, y lo que queda pendiente son los últimos trabajos de catenaria y, sobre todo, la nueva señalización BAB (bloqueo automático banalizado), el sistema de control de tráfico).

Así las cosas, añade Adif, la previsión es finalizar la infraestructura en el último cuatrimestre del año, «siempre que no ocurran nuevos incidentes que puedan afectar a la programación», a tenor de lo vivido con anterioridad. En este sentido, informa de que se están poniendo medidas para tratar de que los robos no condicionen una obra de esta envergadura, con el consiguiente trastorno que supone en la ejecución.

Adif señala que se está haciendo «un importante esfuerzo» por parte de la Dirección de Seguridad y Autoprotección y de las empresas contratistas, en coordinación con la Guardia Civil, para prevenir nuevos robos y minimizar su impacto sobre el desarrollo de las actuaciones.

La realidad ahora mismo es que las obras de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza mantienen interrumpido el tráfico ferroviario entre Guadalajara y Plasencia de Jalón, en la línea convencional Madrid-Barcelona. En ese tramo Guadalajara–Plasencia de Jalón se ubica la estación de Torralba, de donde parte la línea Torralba-Soria, la única que sigue operativa con parada en la provincia de Soria, interrumpida por esta actuación desde hace ya 15 meses. Teóricamente, el restablecimiento de la conexión ferroviaria para la provincia se iba a producir a finales de 2025, aunque se amplió tres meses más por los trabajos de la autopista.

El siguiente plazo conocido alargaba las obras hasta otoño, pero en el pasado mes de marzo, una información oficial difundida por Adif adelantaba esos tiempos y aunque no indicaba fecha exacta para la vuelta del único tren con parada en Soria, si anticipó que podría ser en torno al mes de julio.

Previamente, las actuaciones se habían visto afectadas por situaciones sobrevenidas, que requirieron extender los plazos programados. Así, en la ampliación del gálibo de los túneles ubicados en el entorno de Sigüenza fue necesario desplegar sistemas constructivos para reforzar la seguridad, dada la compleja geología de la zona. Además, las obras se demoraron por la presencia de nidos de águila en las proximidades. Por su parte, el túnel de Torralba se vio afectado por la presencia masiva de agua, debido a las abundantes lluvias del otoño y la primavera, que alimentaron los acuíferos.

La última información sobre plazos llegó a finales del mes de mayo de la mano de Renfe, que en redes sociales anunció la ampliación del servicio alternativo de autobús para los pasajeros por la ausencia de tren, y fijó que sería así hasta la fecha del 15 de agosto.

Fuentes de Renfe indicaron que la operadora mantendrá los autobuses durante todo el tiempo que duren las obras, por lo que tendrá que ampliar de nuevo el contrato a la empresa de autobuses que se está encargando del servicio ya que desde abril de 2025 no es posible llegar a Madrid por línea ferroviaria.

Adif reitera que en lo que esté cortado el tramo Guadalajara-Plasencia de Jalón, no puede haber tráfico ferroviario tampoco entre Torralba y Soria. El restablecimiento del tráfico ferroviario en Soria está condicionado por la actuación de la Autopista Ferroviaria Guadalajara–Zaragoza, que supone una inversión de 265 millones de euros para adaptar la línea Madrid–Zaragoza al transporte ferroviario de mercancías, mediante mejoras en túneles, pasos superiores, vías, electrificación y señalización.

Una vez operativas las nuevas instalaciones, Renfe realizará la preceptiva formación de maquinistas y, finalmente, se recuperará el servicio ferroviario que une Madrid con Guadalajara, Zaragoza y Soria por vía convencional.

Fuentes de Renfe señalaron que se realizarán varias «pasadas», ensayos de los maquinistas por la línea, sin viajeros, para actualizar su formación después de las obras que han tenido paralizado el servicio.