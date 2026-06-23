Centro Comercial Camaretas estrena la mayor instalación de cargadores eléctricos de la provincia de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Centro Comercial Camaretas da un paso histórico en su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y el servicio al cliente con la puesta en marcha de la mayor infraestructura de recarga de vehículos eléctricos de toda la provincia de Soria. Con esta nueva dotación, el centro se posiciona a la vanguardia de la movilidad eléctrica en Castilla y León.

La instalación cuenta con un total de 22 cargadores de última generación, diseñados para cubrir las necesidades de todo tipo de conductores. Entre ellos, destacan de manera especial 8 puntos de carga ultrarrápida con una potencia de 150 kilovatios (kW). Gracias a esta tecnología los usuarios pueden disponer de su coche cargado en un tiempo estimado de solo 20 minutos, optimizando al máximo su visita al complejo.

Esta infraestructura está pensada para ofrecer una experiencia cómoda y eficiente. El tiempo de recarga coincide de forma idónea con la oferta de ocio y compras del centro comercial, permitiendo a los clientes poner a punto su vehículo mientras aprovechan para descubrir las rebajas, realizar sus compras diarias o disfrutar de la restauración de Camaretas.

La nueva estación de recarga es completamente universal y da servicio a todas las marcas de vehículos del mercado. Además de las facilidades para el cliente particular, la empresa Power DOT ha diseñado un programa con descuentos especiales para flotas, convirtiéndose en el aliado estratégico perfecto para las empresas locales que buscan optimizar sus costes de transición hacia una movilidad cero emisiones.

Con esta apertura, Camaretas no solo amplía su cartera de servicios, sino que reafirma su responsabilidad medioambiental, facilitando de forma real y efectiva la movilidad eléctrica tanto para los Sorianos como para visitantes a la provincia.