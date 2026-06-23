Cómo ir en autobús a las piscinas naturales más populares de Soria: opciones de transporte y qué tener en cuenta

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Llegar en transporte público a algunas zonas de baño de Soria es posible, pero conviene distinguir entre ir al municipio y llegar exactamente a la piscina natural o playa fluvial. Existen conexiones en autobús desde Soria capital hacia localidades como El Royo y Duruelo de la Sierra.

Sin embargo, en otros enclaves muy populares, como Playa Pita, es necesario coger el coche: la playa se encuentra a 45 kilómetros de la capital y se llega tomando la N-234 Soria-Burgos hasta llegar al municipio de Abejar. Desde aquí, tendremos que dirigirnos a Molinos de Duero, finalizando la ruta en el Embalse de Cuerda del Pozo.

El Royo, la opción más clara

La estación de autobuses de Soria incluye una ruta identificada como Soria-El Royo, según la relación oficial de líneas publicada por la Estación de Autobuses de Soria. En esa misma página también aparece la ruta Soria-Burgos por Covaleda, útil para entender las conexiones hacia la comarca de Pinares, aunque no concreta paradas de baño.

Además, el Ayuntamiento de El Royo informa de un servicio de transporte a demanda de la Junta de Castilla y León con reserva previa. La web municipal señala que se solicita por teléfono, en el 900 20 40 20, y que la ruta Vilviestre de los Nabos-Soria funciona de lunes a viernes laborables, con paso por El Royo y llegada a la estación de autobuses de Soria.

Según ese mismo horario municipal, el servicio sitúa a El Royo a las 08:15 en sentido ida y a las 12:55 en vuelta, mientras que la estación de autobuses de Soria figura a las 08:55 y 12:15 en la tabla publicada. Antes de plantear la escapada, conviene comprobar si la poza o zona de baño elegida queda realmente a distancia caminable desde el casco urbano, porque esa parte concreta no aparece detallada en la fuente oficial consultada.

Duruelo de la Sierra, conexión confirmada

El Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra indica en su apartado de servicios que el autobús pasa en dos direcciones por la localidad, hacia Soria y hacia Burgos por Salas de los Infantes. La misma página publica horarios concretos para la relación Soria-Duruelo de la Sierra y Duruelo de la Sierra-Soria, lo que permite afirmar que existe conexión regular con la capital soriana.

En esa información municipal figuran salidas desde Soria a Duruelo de la Sierra los lunes, miércoles y viernes a las 14:15 y 19:00; martes y jueves a las 14:15; y domingos y festivos a las 09:30. Para el trayecto inverso, Duruelo-Soria aparece con horarios de lunes, miércoles y viernes a las 08:45, 16:45 y 20:45; martes y jueves a las 08:45; y domingos y festivos a las 15:45.

Duruelo es una de las localidades que suelen aparecer asociadas a zonas de baño y piscinas naturales de la provincia, pero no he verificado en fuente oficial la distancia exacta entre la parada y cada enclave de baño.

Vistas de Playa Pita, en Pinar GrandeGetty Images

Playa Pita, popular pero menos clara en bus

Playa Pita es una de las zonas de baño más conocidas de Soria y aparece de forma recurrente en artículos turísticos sobre verano y naturaleza en la provincia. Sin embargo, en la relación oficial de líneas de la estación de autobuses de Soria consultada no aparece una ruta nombrada de forma específica como 'Playa Pita'.

Sí existe conexión desde Soria hacia corredores como Soria-Burgos por Covaleda y Soria-Burgos por Navaleno, pero con la información revisada no puede asegurarse qué parada deja más cerca del arenal o del embalse. En este caso, lo riguroso es señalar que la llegada directa en autobús a Playa Pita no es posible, al menos de momento.

Lo que conviene revisar antes de salir

El primer paso es consultar la Estación de Autobuses de Soria, donde figuran las líneas provinciales y los operadores que cubren rutas como Soria-El Royo, Soria-Sotillo del Rincón o Soria-Burgos por Covaleda. En paralelo, para El Royo resulta útil confirmar el Transporte a la Demanda en la web municipal y en el teléfono habilitado para reservas.

La segunda precaución es no dar por hecho que 'autobús al pueblo' equivale a 'autobús a la zona de baño'. En Soria, varias de las piscinas naturales más populares están en entornos fluviales, forestales o embalses donde el acceso final puede exigir caminar, taxi o apoyo en coche desde la parada más cercana.