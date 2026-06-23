El PSOE de Soria solicita la suspensión de militancia de la concejala detenida

Salida de uno de los vehículos de la Guardia Civil de dependencias del Ayuntamiento de Soria.Mario Tejedor Hernández

Publicado por JOSÉ SOSA/ VÍCTOR F. MORENO/ MILAGROS HERVADA Soria Creado: Actualizado:

El PSOE de Soria ha acordado solicitar la suspensión cautelar de militancia de la concejala de Turismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Soria detenida, Yolanda Santos, afiliada al partido, mientras se esclarecen los hechos y se desarrollan tanto las actuaciones internas como el procedimiento judicial en curso. Añade que se ha acordado solicitar la apertura de un expediente informativo interno y trasladar toda la información disponible a los órganos competentes del partido para su valoración en cuanto se disponga de la misma.

Señala en un comunicado, que "actuará con la máxima exigencia y responsabilidad, aplicando sus normas internas y adoptando cuantas decisiones resulten oportunas en función de la evolución de los hechos, siempre desde el respeto a las garantías jurídicas y a la presunción de inocencia".

Por su parte, el Ayuntamiento de Soria informó de que se ha acordado la suspensión temporal de las delegaciones de la concejala detenida, una vez que finalizó el registro de la Policía Judicial de la Guardia Civil, a las 20.30 horas, tras más de 11 en dependencias municipales.

Asimismo, el Ayuntamiento estudiará su personación en la causa judicial como parte interesada. Puntualizó que "con el objetivo de conocer con el máximo rigor todas las circunstancias relacionadas con este asunto y en su afán de dotar de máxima transparencia el proceso, el Ayuntamiento valorará la apertura, cuando sea posible respetando los tiempos judiciales y el secreto de sumario, de un expediente informativo interno con el objetivo de recopilar la información necesaria y adoptar, en su caso, las decisiones que correspondan para esclarecer lo ocurrido".

Apuntan fuentes del Consistorio soriano que se considera "imprescindible actuar con prudencia y evitar especulaciones o conclusiones anticipadas mientras se desarrollan las diligencias judiciales y se esclarecen los hechos", al tiempo que reitera "su compromiso con la transparencia, la legalidad, la ejemplaridad en la gestión pública y la colaboración absoluta con la Administración de Justicia".

Del mismo modo, apela a la profesionalidad y rigor de los medios de comunicación instándoles a acudir a fuentes oficiales para evitar la difusión de afirmaciones no contrastadas o de informaciones que excedan los hechos conocidos puede causar daños irreparables a la dignidad y reputación de las personas afectadas y de la institución.

Igualmente, desde el PSOE manifiestan que actuará con la máxima exigencia y responsabilidad, aplicando sus normas internas y adoptando cuantas decisiones resulten oportunas en función de la evolución de los hechos, "siempre desde el respeto a las garantías jurídicas y a la presunción de inocencia".