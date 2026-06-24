El Ayuntamiento de Soria, tomado por la Guardia Civil en los preparativos de las fiestas

Publicado por M.H./ J.S./ V.F.M. Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria estuvo tomado por los Agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil durante horas. Entraron en torno a las 9.00 horas, acompañados por la concejala de Turismo y de Medio Ambiente, Yolanda Santos, y permanecieron también por la tarde, hasta las 20.30 horas, buscando documentación que esclarezca los delitos que se imputan. Su labor se centró en el departamento de Empleo, Industria y Comercio, al que está adscrita la responsabilidad de la concejala detenida.

Santos, muy vinculada y cercana al anterior alcalde, Carlos Martínez, tomó posesión como edil en el año 2019 y se hizo cargo de la Concejalía de Medio Ambiente, precisamente por su conocimiento del sector, ya que era responsable de la empresa Biosfera Soria S.L., dedicada a consultoría de educación ambiental y turismo activo. También fue presidenta de la Asociación Soriana de Hostelería y Turismo, Asohtur, con anterioridad.

Santos estuvo presente mientras los guardia civiles procedían al volcado de la información de los ordenadores.

Todo ello mientras en el Consistorio capitalino se preparaban las fiestas de San Juan, que arrancan este miércoles por la noche, y que sumen a la ciudad en una vorágine de programación de actos que la tendrá muy ocupada hasta el próximo 1 de julio en el que se cantará el Adiós, adiós San Juan. Los pregoneros de los festejos, los jurados de la cuadrilla de El Salvador, ensayaban en el balón consistorial ajenos a toda la actividad paralela, mientras en otras dependencias la Guardia Civil recogía documentación y practicaba un registro exhaustivo.

Una situación del todo surrealista la que se vivió ayer en dependencias municipales, a la que las declaraciones de la jurada pregonera parecieron poner un toque premonitorio: «Hay muchos nervios. Espero poder leer el Pregón y aguantar sin llorar», dijo la pregonera, desconocedora de lo que se estaba cociendo unos despachos más allá.

El ambiente festivo se mantuvo en el Ayuntamiento soriano a pesar de las pesquisas de los agentes puesto que cuando terminó la jornada laboral, los operarios encargados comenzaron parte de los preparativos de la cena de gala que se celebra esta noche, después del pregón. Mientras el personal del Ayuntamiento de Soria abandonaba el Consistorio con una mezcla de asombro, curiosidad y esquivando a los numerosos medios de comunicación que estaban siguiendo el registro de las oficinas municipales.

Para terminar, también la plaza Mayor de Soria, que preside el edificio de la casa consistorial, tuvo una actividad inusual. El Club Deportivo Numancia dio a conocer la campaña de abonados para la temporada 2026-2027. «Es un día especial, siempre que presentamos una campaña de abonados es un día especial. Ésta la hacemos en la Plaza Mayor, en el centro de la ciudad, por el mensaje que acompaña a la misma», señaló el responsable de Marketing del club rojillo, igualmente en declaraciones premonitorias de la excepcionalidad del momento en las dependencias municipales.

La perplejidad era patente también en el Consistorio. Apenas dos horas desde la llegada de la Guardia Civil a sus dependencias, fuentes municipales reconocieron que al encontrarse las actuaciones bajo dirección judicial y en fase de investigación, bajo secreto de sumario, «el Ayuntamiento carece en estos momentos de información suficiente sobre el alcance y contenido de las diligencias». En ese sentido, destacó el mensaje de la necesidad de esperar al desarrollo de las mismas y a las comunicaciones oficiales que puedan producirse. Un par de horas después llegaba la confirmación oficial desde la Guardia Civil, centrando las diligencias instruidas por presuntos delitos del capítulo del Código Penal contra la Administración Pública, además de organización criminal y blanqueo de capitales.

Sin duda las fiestas de San Juan de este año serán de lo más emocionantes para los sorianos que nunca en la historia reciente habían visto el Ayuntamiento de su ciudad inmerso en un caso de presunta corrupción como el que investiga actualmente la Guardia Civil.