En libertad con cargos la concejala del Ayuntamiento de Soria detenida tras el registro de la Guardia Civil

Publicado por Milagros Hervada / Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

La sección de Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia plaza número 3 decretó la libertad con cargos para la concejala de Turismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos, detenida tras el registro de la Policía Judicial de la Guardia Civil en la casa consistorial en la jornada del martes.

Según pudo saber este periódico de fuentes próximas, la sección de Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia plaza 3 de Soria decidió no imponerle ninguna medida cautelar.

La concejala fue conducida anoche a la Comandancia de la Guardia Civil, y esta mañana ha sido puesta a disposición judicial, prestando declaración ante los órganos judiciales.

Las diligencias instruidas en el Tribunal de Instancia se abrieron por presuntos delitos del capítulo del Código Penal contra la Administración Pública, además de organización criminal y blanqueo de capitales.

Los otros cinco detenidos en la operación por la Guardia Civil también fueron puestos en libertad con anterioridad, con la obligación de comparecer ante el juez cuando sean requeridos.