El pequeño pueblo de Soria que resiste al paso del tiempo entre campos, silencio y tradición

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

En el sur de la provincia de Soria existen pueblos donde el silencio forma parte del paisaje. Lugares pequeños, alejados de las grandes rutas turísticas, que mantienen una relación directa con la historia y con el territorio. Uno de ellos es La Riba de Escalote, un municipio soriano de apenas unos pocos habitantes que conserva la esencia de la vida rural castellana entre campos abiertos, construcciones tradicionales y un entorno marcado por siglos de historia.

Esta localidad pertenece a una de las zonas más despobladas de Castilla y León, pero precisamente esa tranquilidad es uno de sus grandes atractivos. Quienes llegan hasta aquí no buscan grandes aglomeraciones ni monumentos masificados, sino descubrir un rincón auténtico donde todavía se percibe la huella de la España rural.

Qué ver en La Riba de Escalote: un pueblo pequeño con mucha historia

El principal encanto de La Riba de Escalote está en su conjunto urbano y en la sensación de viajar a un territorio donde el tiempo avanza más despacio. Sus calles tranquilas, sus viviendas tradicionales y los elementos arquitectónicos vinculados a la vida agrícola permiten entender cómo eran estos pequeños pueblos sorianos durante generaciones.

Uno de sus principales puntos de interés es la iglesia de San Miguel, un templo que forma parte del patrimonio religioso local y que refleja la importancia que tuvieron estos edificios como centro de la vida comunitaria. En pueblos de este tamaño, la iglesia no solo era un lugar de culto, sino también un espacio alrededor del cual se organizaba buena parte de la actividad vecinal.

Otro de los atractivos es el propio paisaje que rodea al municipio. El río Escalote, que da nombre a la localidad, forma parte de un entorno de campos, caminos rurales y grandes extensiones naturales característico del sur de Soria. Es una zona interesante para quienes disfrutan del turismo tranquilo, los paseos sin prisas y la fotografía de paisajes rurales.

Además, la ubicación de La Riba de Escalote permite acercarse a una comarca con un importante legado medieval. El territorio soriano fue durante siglos una zona fronteriza entre distintos reinos, una circunstancia que dejó como herencia castillos, atalayas y pueblos fortificados.

Una ruta por pueblos cercanos para completar la escapada

Una visita a La Riba de Escalote puede convertirse en el punto de partida de una ruta por algunos de los rincones más interesantes del sur de Soria. A pocos kilómetros se encuentra Berlanga de Duero, una de las localidades imprescindibles de la zona. Su castillo, su casco histórico y su importancia durante la Edad Media la convierten en una parada fundamental para comprender la historia de este territorio.

Entre sus visitas destaca el Castillo de Berlanga de Duero, una fortaleza que domina el paisaje y que recuerda el pasado estratégico de esta comarca.

Otra parada interesante es Rello, considerado uno de los pueblos más singulares de la provincia por su recinto amurallado medieval y su espectacular ubicación sobre un cerro. Sus calles y sus vistas convierten la visita en una de las experiencias más especiales del sur soriano.

También merece una parada Caltojar, especialmente por su patrimonio románico y por formar parte de ese conjunto de pequeños municipios donde la historia aparece integrada en el paisaje cotidiano.

La Riba de Escalote no es un destino de grandes titulares turísticos, y ahí reside buena parte de su encanto. Es un lugar para detenerse, caminar despacio y descubrir una provincia que guarda muchos rincones todavía desconocidos. Un pequeño pueblo que demuestra que la riqueza de la España rural no siempre está en los lugares más famosos, sino también en aquellos que conservan su identidad lejos del ruido.