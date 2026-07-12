La escapada por Soria donde los niños pueden jugar a ser caballeros y princesas entre castillos medievales

Los castillos de Soria permiten a los más pequeños sentirse caballeros y princesas por un día mientras descubren la historia de la provincia.Unsplash

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Las mejores escapadas en familia son aquellas en las que los niños pueden dejar volar la imaginación. En el sur de Soria existe un recorrido donde las murallas sustituyen a las pantallas, las torres parecen sacadas de un cuento y cada rincón invita a imaginar batallas, reyes, princesas y caballeros. La combinación de la Fortaleza Califal de Gormaz y el Castillo de Almenar permite disfrutar de un día diferente entre historia, naturaleza y algunos de los castillos más espectaculares de Castilla y León.

La Fortaleza Califal de Gormaz impresiona por su tamaño e historia

La primera parada lleva hasta la Fortaleza Califal de Gormaz, una construcción levantada en el siglo X sobre un largo cerro desde el que se domina todo el valle del Duero. Su silueta puede verse desde varios kilómetros de distancia y sus enormes dimensiones sorprenden tanto a pequeños como a mayores.

Considerada una de las fortalezas musulmanas más importantes de Europa y el castillo más largo de Europa, Gormaz fue durante siglos una pieza clave en la defensa de la frontera entre Al-Ándalus y los reinos cristianos. Sus murallas, torreones y puertas permiten recorrer un escenario que parece detenido en el tiempo.

La fortaleza conserva dos grandes recintos diferenciados y todavía pueden distinguirse las antiguas puertas califales, el alcázar y buena parte de las estructuras defensivas que protegían este enclave estratégico durante la Reconquista. Además, la visita es gratuita y las vistas sobre el valle del Duero convierten el recorrido en una experiencia difícil de olvidar.

El castillo también forma parte del Camino del Cid. Según la tradición, Rodrigo Díaz de Vivar pasó por estas tierras durante su destierro, un detalle que añade todavía más emoción para quienes disfrutan descubriendo las historias y leyendas de la Edad Media.

Fortaleza árabe de Gormaz.MARIO TEJEDOR

El Castillo de Almenar parece sacado de un cuento de caballeros y princesas

La segunda parada puede realizarse en el Castillo de Almenar de Soria, una de las fortalezas mejor conservadas de la provincia. Sus torres, su elegante silueta y el excelente estado en el que ha llegado hasta nuestros días hacen que resulte muy fácil imaginar cómo era la vida entre sus murallas hace siglos. Y su magnífico estado de conservación hace que muchos lo consideren un auténtico castillo de cuento.

Para los más pequeños supone el escenario perfecto para inventar historias, imaginar antiguos torneos medievales y recorrer un castillo auténtico muy diferente a los que aparecen en los libros o en las películas. Mientras ellos juegan a convertirse en caballeros o princesas por un día, los adultos pueden disfrutar de una de las fortalezas más elegantes del patrimonio soriano.

Castillo de Almenar-V. GUISANDE

Monteagudo de las Vicarías completa una de las rutas con más encanto de Soria

Quienes dispongan de algo más de tiempo pueden ampliar la escapada acercándose al Castillo de Monteagudo de las Vicarías. Esta fortaleza medieval conserva todo el encanto de una villa amurallada medieval, por lo que pasear por sus calles es casi un viaje al pasado.