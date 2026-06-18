El pueblo de Soria que guarda una fortaleza islámica tan gigantesca que parece trasladada desde el norte de África

La fortaleza califal de Gormaz ofrece espectaculares panorámicas sobre el valle del Duero y los campos que durante siglos formaron parte de una frontera estratégica medieval.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Durante siglos, una gigantesca construcción de origen islámico ha dominado el paisaje de la provincia de Soria desde lo alto de un cerro junto al río Duero. Su perfil, recortado sobre el horizonte, evoca las grandes fortalezas del norte de África y sorprende por unas dimensiones difíciles de imaginar incluso para quienes conocen bien el patrimonio histórico español.

Se trata de la fortaleza califal de Gormaz, situada en la pequeña localidad soriana de Gormaz. Considerada por numerosas fuentes históricas y turísticas como la fortaleza califal más grande de Europa, este impresionante complejo defensivo conserva más de mil años de historia y continúa despertando admiración entre viajeros, historiadores y amantes de la arquitectura militar.

La fortaleza califal de Gormaz convierte a este pueblo de Soria en un destino único

La fortaleza califal de Gormaz fue construida en el siglo IX y reforzada de manera decisiva durante el mandato de Al-Hakam II a finales del siglo X, según explica el Camino del Cid. Su misión consistía en fortalecer la presencia militar andalusí en una zona estratégica de la denominada Frontera Media, el territorio que separaba los dominios musulmanes de los reinos cristianos.

Su ubicación resulta tan espectacular como funcional. El recinto se levanta sobre un cerro cretácico de planta alargada visible desde kilómetros de distancia. Esa posición privilegiada permitía controlar el valle del Duero y vigilar cualquier movimiento en una extensa franja del territorio.

El viajero y creador de contenido El Lío de Abi destaca la magnitud de un conjunto que impresiona desde el primer momento. Durante su visita describe la fortaleza como «muy larga, muy larga, muy larga pero súper bonita», una apreciación que resume perfectamente la sensación que transmite este gigantesco recinto amurallado.

La fortaleza califal de Gormaz conserva una historia ligada a Almanzor y El Cid

La fortaleza de Gormaz fue uno de los grandes bastiones defensivos de al-Ándalus y desempeñó un papel clave en la protección de la frontera musulmana durante siglos.

Según la información difundida por el Camino del Cid, la fortaleza nunca fue conquistada por las armas y pasó a manos de Fernando I en 1059 mediante acuerdos con los debilitados reinos de taifas. Su incorporación al reino de Castilla se produjo en 1059 mediante acuerdos alcanzados con los debilitados reinos de taifas durante el reinado de Fernando I.

La fortaleza también mantiene una estrecha relación con algunas de las figuras más importantes de la Edad Media peninsular. Personajes como Galib o Almanzor pasaron por este enclave estratégico. Años después, Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid Campeador, quedó vinculado al castillo tras recuperar el favor de Alfonso VI. Diversos historiadores consideran que Gormaz formó parte de las tenencias entregadas al caballero castellano en 1087.

Su relevancia quedó reflejada incluso en el Cantar de mio Cid, recomienda expresamente la visita y asegura que «vale la pena hacer viaje hasta aquí». Durante su recorrido describe la fortaleza como «muy larga, muy larga, muy larga pero súper bonita», una apreciación que resume perfectamente la sensación que transmite este gigantesco recinto amurallado.

La fortaleza califal de Gormaz impresiona por sus murallas y sus vistas sobre el Duero

Las cifras ayudan a comprender la magnitud de este monumento. El recinto cuenta con aproximadamente un kilómetro de perímetro amurallado reforzado por 28 torres defensivas. Entre sus elementos más destacados figuran el alcázar, la torre del homenaje (conocida también como torre de Almanzor), el aljibe que garantizaba el suministro de agua durante los asedios y la espectacular puerta califal.

Uno de los espacios más atractivos para los visitantes es el paseo de ronda. Desde las almenas se contempla una panorámica privilegiada del Duero serpenteando entre campos de cultivo y bosques de ribera. El contraste entre la piedra centenaria de las murallas y la inmensidad del paisaje castellano crea una de las estampas más impactantes de la provincia de Soria.

La fortaleza califal de Gormaz es una escapada imprescindible cerca de El Burgo de Osma

Uno de los grandes atractivos de la fortaleza califal de Gormaz reside en la facilidad para visitarla. El acceso es libre y gratuito y una carretera asfaltada permite acercarse prácticamente hasta la entrada del recinto. Además, existe una zona habilitada para estacionar vehículos a pocos metros de las murallas.

Quienes recorren la comarca de El Burgo de Osma encuentran aquí una de las excursiones más recomendables de la provincia. La visita permite combinar historia, patrimonio, naturaleza y algunas de las mejores vistas del valle del Duero en apenas unas horas.

La experiencia adquiere una dimensión especial al atardecer, cuando la luz transforma los tonos de la piedra y resalta el perfil de una fortaleza que parece suspendida entre Europa y el norte de África. Más de mil años después de su construcción, Gormaz sigue demostrando que algunos de los mayores tesoros históricos de España permanecen alejados de los circuitos turísticos más concurridos y conservan intacta su capacidad para sorprender.